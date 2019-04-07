HABER

Çaya düşen koyunu öğretmen kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 18:01 | Son Güncelleme

Çaya düşen koyunu öğretmen kurtardı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, çaya düşen bir koyunu çay kenarında piknik yapan öğretmen kurtardı.

32 yaşındaki öğretmen Ali Kürtül, piknik yapmak için ilçeye bağlı Tanır Mahallesi kırsalındaki Hurman Çayı kenarına gitti.

Piknik yaparken, yaklaşık bir metre derinlikte suyun aktığı çayda bir koyunun sürüklendiğini gören Kürtül, hayvanı kurtarmak için soğuk suya girdi.

Kürtül, uzun uğraş sonucu hayvanı sudan çıkarmayı başardı.

Bu arada, öğretmenin kurtarma çalışmalarını bir kişi cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Kadıköy'de silahlı saldırı: Firari sanık Ünğan öldürüldü (2)Kadıköy'de silahlı saldırı: Firari sanık Ünğan öldürüldü (2)
Başkanlığı kazandı, 4 bin kişiye yemek verdiBaşkanlığı kazandı, 4 bin kişiye yemek verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
afşin Kahramanmaraş Koyun kurtarma çalışması

En Çok Okunan Haberler

AK Parti: Tüm oyların yeniden sayımı için başvuracağız

AK Parti: Tüm oyların yeniden sayımı için başvuracağız

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 ölü

Kadıköy'de silahlı saldırı!

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da nisanda deniz keyfi

Antalya'da nisanda deniz keyfi

KKTC'deki bir okulda 12 yaşındaki çocuk alkol komasına girdi!

12 yaşındaki çocuk komaya girdi

Ankara'daki hamamda aile faciası! Anne ve kızı boğularak hayatını kaybetti

Ankara'daki hamamda aile faciası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.