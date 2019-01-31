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Çaya düşmekten ağaçlar sayesinde kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 22:26 | Son Güncelleme

Karabük’te kontrolden çıkan otomobil ağaçlar takılarak çaya düşmekten kurutulurken, kazada alkollü olan sürücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Karabük - Yenice karayolu Fatih mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Çaya düşmekten ağaçlar sayesinde kurtuldu

Karabük’te kontrolden çıkan otomobil ağaçlar takılarak çaya düşmekten kurutulurken, kazada alkollü olan sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Karabük - Yenice karayolu Fatih mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yenice istikametinden Karabük istikametine seyreden Şeref D. yönetimindeki 78 AAD 203 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki çam ağacını deviren otomobil daha sonra 10 metre yükseklikten takla atarak Filyos Çayı’nın kenarına devrildi. Ters dönen otomobil çaya uçmaktan ağaçlar sayesinde kurtuldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücü daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrollerde 180 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, bin 2 lira idari para cezası kesildi.

Çaya düşmekten ağaçlar sayesinde kurtuldu

Çaya düşmekten ağaçlar sayesinde kurtuldu

Çaya düşmekten ağaçlar sayesinde kurtuldu

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