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Çaya uçan otomobildeki 3 kişi ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Tortum Şelalesi gölünü besleyen çaya uçtu.

UZUNDERE (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Uzundere ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Tortum Şelalesi gölünü besleyen çaya uçtu. Büyük bölümü suya gömülen otomobildeki 3 kişi, kendi çabalarıyla araçtan çıkıp, yüzerek kıyıya ulaştı. Kazazedeler yaşadıkları şoku uzun süre üzerlerinden atamadı. Kaza dün saat 21.30 sıralarında Erzurum'un Uzundere ilçesinin Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. Artvin yönüne giden Emin Turan, yönetimindeki 34 AF 3777 plakalı otomobilin direksiyonunu, aniden önünde duran başka bir otomobile çarpmamak için sağa doğru çevirdi. Yol kenarındaki mıcıra kapılan araç, sürücünün kontrolünden çıkıp, Tortum Şelalesi gölünü besleyen çaya uçtu. Giderek suya batan otomobildeki 3 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Çayın akıntısına kapılmamak için büyük mücadele veren 3 kişi, yüzerek karşı kıyıya ulaştı. Görgü tanıklarının bilgi vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolun karşı tarafında uzun bir süre mahsur kalan kazazedeler, traktörle yanlarına gidilerek kurtarıldı. Yaklaşık 8 metre havalanarak suya uçan otomobil, kazadan 2 saat sonra Uzundere Belediyesi'ne ait iş makinesi ile sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, kurtarma çalışmalarını izleyip kazazedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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