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Çaya uçmaktan ağaçlar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 17:48 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Karabük’ün Yenice ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesi Satuk köyü Balıkısık mevkiinde bulunan demiryolu köprüsü çıkışında Hidayet Doruk (56) yönetimindeki 78 AS 908 plakalı otomobil, Zonguldak istikametine seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Yaklaşık 15 metre uçuruma yuvarlanan otomobilin çaya sürüklenmesini ağaçlar engellerken, kazada sürücü ile eşi Satı Doruk (47) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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