'Çaycı Hüseyin'in isyanı: Ölmekten bıktım artık!

Twitter alemi, ‘Çocuklar Duymasın’ın ‘Çaycı Hüseyin’i Alparslan Özmol’u (44), ayda en az iki kez çeşitli nedenlerle öldürüyor ve oyuncuyu Trend Topic (gündem) yapıyor.

Alparslan Özmol, her defasında "Gençler yapmayın, etmeyin. Annem korkudan çılgına dönüyor” dese de dinletemiyor. Twitter, önceki gün bir kez daha ‘Ünlü oyuncuyu kaybettik’ haberiyle çalkalandı.

Özmol, "Annem yine aradı; 'Biliyorum, iyisin. Ama yine sorayım’ dedi. Sokağa çıktım, biri yanıma gelip ‘Abi sen ölmedin mi?’ diye sordu" ifadelerini kulandı.



