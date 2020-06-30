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'Çaycı Hüseyin'in isyanı: Ölmekten bıktım artık!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 14:17 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yayılan söylenti üzerine "Sakin olun, eğer ölürsem ben size haber vereceğim" diye basın toplantısı düzenleyen oyuncu Alparslan Özmol, bir kez daha hakkında 'öldü' haberleri çıkınca tepki gösterdi.

'Çaycı Hüseyin'in isyanı: Ölmekten bıktım artık!

Twitter alemi, ‘Çocuklar Duymasın’ın ‘Çaycı Hüseyin’i Alparslan Özmol’u (44), ayda en az iki kez çeşitli nedenlerle öldürüyor ve oyuncuyu Trend Topic (gündem) yapıyor.

Alparslan Özmol, her defasında "Gençler yapmayın, etmeyin. Annem korkudan çılgına dönüyor” dese de dinletemiyor. Twitter, önceki gün bir kez daha ‘Ünlü oyuncuyu kaybettik’ haberiyle çalkalandı.

Özmol, "Annem yine aradı; 'Biliyorum, iyisin. Ama yine sorayım’ dedi. Sokağa çıktım, biri yanıma gelip ‘Abi sen ölmedin mi?’ diye sordu" ifadelerini kulandı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
adamı rahat bırakın
ne istiyorsunuz adamdan zalimler
Dağ gibi adam gitti
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