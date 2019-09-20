HABER

Çaycuma'da başkan ve belediye çalışanları bisikletle işe geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:36 | Son Güncelleme

AVRUPA Hareketlilik Haftası kapsamında spor ve sağlıklı yaşam konusuna dikkat çekebilmek amacıyla Zonguldak Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve belediye personeli işe bisikletle gitti.

Çaycuma'da başkan ve belediye çalışanları bisikletle işe geldi

Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- AVRUPA Hareketlilik Haftası kapsamında spor ve sağlıklı yaşam konusuna dikkat çekebilmek amacıyla Zonguldak Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve belediye personeli işe bisikletle gitti.
Avrupa’da her yıl 16-22 Eylül’de sürdürülebilir kentsel ulaşım politikalarını geliştirme ve destekleme amacı ile düzenlenen ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında düzenlenen ‘Otomobilsiz Çaycuma Günü’ etkinliğinde Çaycuma Belediyesi personeli işe bisikletle gitti.
4 YILDA 17 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU YAPILDI
4 yılda 17 kilometrelik bisiklet yolu yapılan ve ana caddeleri yayalaştırılan ilçede, son iki yılda bisiklet kullanan sayısında büyük artış yaşandı. Çaycuma Belediyesi çalışanlarının birçoğu da işe bisikletle gidip gelmeye başladı. Başkan Bülent Kantarcı, bugün ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında bisikleti olan tüm personelin işe bisikletle gelmesini istedi. Başkan Kantarcı’dan evinden bisikletle belediye binasına gitti. Çalışanları bisikletlerini, belediye önünde bulunan bisiklet durağına park ederek mesailerine başladı.
‘HER YENİ YOLU BİSİKLET YOLU İLE DONATIYORUZ’
Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, halkın hareket etmesini sağlayarak sağlıklı yaşamalarına destek olmak istediklerini söyledi. Ayrıca otomobillerden ortaya çıkan karbon salınımının küresel ısınmayı tetiklediğini ifade eden Kantarcı, “Bugün otomobil kullanmıyoruz ve herkesi bisiklete binmeye davet ettik. Ben zaman zaman işe bisikletle gidiyorum. Dünyamızın geleceğinde küresel ısınmayla iklim değişikliğine karşı insanlarımızı bilgilendirmek ve daha sağlıklı yaşam sürmelerini temin edebilmek için onları bir şekilde hareket etmeye yönlendirmek istiyoruz. Amacımız insanlarımızın daha çok fiziksel aktivite yapmaları. 17 kilometre bisiklet yolumuz var. Her yeni yaptığımız yolu bisiklet yollarıyla donatıyoruz. Büyük bir yaya bölgemiz var. Çaycuma’da çocuklar, yaşlılar ve engelliler son derece rahat hareket edebilmektedir. Bisiklet yolu, araç yolu ve yaya yolunun aynı düzlemde olması nedeniyle engelsiz bir yol düzenimiz var. Bu halkımızın da büyük bir memnuniyet duymasına neden oluyor” dedi.
Bisikletle işe gelip gittiğini ifade eden itfaiye eri İsmail Usluer, “Bisiklet sağlık için çok iyi. Ben işe her gün bisikletle gelip gidiyorum. Çevre için sağlık için gayet güzel. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Çaycuma'da başkan ve belediye çalışanları bisikletle işe geldiÇaycuma'da başkan ve belediye çalışanları bisikletle işe geldiÇaycuma'da başkan ve belediye çalışanları bisikletle işe geldiÇaycuma'da başkan ve belediye çalışanları bisikletle işe geldi

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
'Mobil Türkan' yakalandı'Mobil Türkan' yakalandı
Hakimin yarışma programına katılmasına Etik Kurulu engeliHakimin yarışma programına katılmasına Etik Kurulu engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bodrum açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı! Kayıp bebek aranıyor

Bodrum açıklarında facia!

İstanbul'da fuhuş operasyonu! 'Mobil Türkan' da yakalandı

'Mobil Türkan' yakalandı

Son dakika! Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Milli Piyango bilet sorgulama 19 Eylül: Şanslı biletler belli oldu (sıralı tam liste)

Büyük ikramiye çeyrek bilete!

Bim Aktüel 20 Eylül indirimli ürünler: Bim’de elektrikli bisiklet

Elektrikli bisiklet sürprizi

Cuma mesajları 2019: Eylül ayının 3. Cuma günü uzun veya kısa Cuma mesajları

Kısa ve uzun Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.