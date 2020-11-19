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Çaycuma’da çıkan yangın paniğe neden oldu

19.11.2020 18:23 | Son Güncelleme:
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Çaycuma’da çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir apartmanda yaşanan patlama mahallede paniğe neden oldu.Yangın, Yeni Mahalle Yemen Sokak’ta bulunan dört katlı bir apartmanın 3’ncü katında meydana geldi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir apartmanda yaşanan patlama mahallede paniğe neden oldu.

Yangın, Yeni Mahalle Yemen Sokak’ta bulunan dört katlı bir apartmanın 3’ncü katında meydana geldi. Evde yaşayan E.K. ve annesi patlamanın sesiyle uyandı. Evlerinde çıkan yangını görünce ev sakinleri hemen Çaycuma İtfaiyesini arayarak yardım istedi. Cam balkonun patlaması ile yüksek sesten etkilenen mahalleli korku dolu anlara tanık oldu.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri hem içeriden hem dışarıdan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaralanan anne ve oğlu ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çaycuma’da çıkan yangın paniğe neden oldu

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