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Çaycuma'da köylülerden kalker ocağı tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:37 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çayır köyü yakınlarındaki ormanlık alana yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisine tepki gösteren köylüler, çevre dernekleriyle birlikte eylem yaptı.

Çaycuma'da köylülerden kalker ocağı tepkisi

ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çayır köyü yakınlarındaki ormanlık alana yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisine tepki gösteren köylüler, çevre dernekleriyle birlikte eylem yaptı.
Özel bir şirket tarafından ilçeye bağlı Çayır ve Güdüllü köyleri arasındaki bölgede 27 hektarlık ormanlık alana yapılması planlanan tesis için 3 bin 133 ağacın kesilmek istenmesine köylüler tepki gösterdi. Çevre dernekleriyle birlikte tesisin kurulması istenen bölgeye giden köylüler, 6 çeşit yarasa türü ve sarkıtlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Çayır Mağarası önünde eylem yaptı. Eyleme çevredeki köylerin muhtarları da destek verdi. Köylüler, tesis için 2 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısına gitme kararı aldı.
Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk, bilimsel çalışmaların da yapıldığı Çayır Mağarası'nın üzerine taş ocağı yapılmak istendiğini söyledi. Bölgede kesilecek ağaçların yanı sıra 10 bin ağacın da proje alanı içerisinde kaldığını ifade eden Öztürk, şöyle dedi:
"Delme patlatma yöntemiyle yapılacak üretim yalnızca insanların değil, burada yaşayan kurdun, kuşun, karıncanın da huzurunu bozacak. 2 Mayıs'ta Ankara'da İnceleme Değerlendirme Kurulu toplantısı yapılacak. Bu toplantıda ya süreç sona erecek ya da ÇED izni alarak şirket çalışmaya başlayacak. Buna izin veremeyiz. 2 Mayıs'ta hep beraber Çevre Bakanlığı önündeyiz. O zamana kadar da ne kadar çok insana sesimizi duyurabilirsek bu projenin önüne geçme olasılığımız o kadar yüksek olur. Biz kurdun, karıncanın, kuşun hakkına sahip çıkacak, bu kabus projeyi durduracağız."
'YAŞAM HAKKIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ'
TEMA Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan da projeye karşı Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmesine karşın ÇED sürecinin devam ettiğini söyledi. Projenin kesinlikle yapılmaması gerektiğini belirten Aydan, "Çıkarılacak milyonlarca ton taşı taşıyan kamyonların gürültüsünden, kırma eleme tesisinin çıkaracağı tozdan dumandan buralar yaşanmaz hale gelecek. ÇED Halkın Bilgilendirme Toplantısı sizlerin tepkisiyle yapılamadığı halde 'Halk bilgilenmek istemedi' diyerek rapor tutup sürecin devam etmesini sağlamışlar. Tam Çayır Köyü Mağarası üzerinde ve tamamı ormanlık alanda planlanan bu tesis geçtiğimiz günlerde tekrar Karabük Kültür ve Tabiat Varlıkları koruma Kurulu'nun gündemine geldi. Önemli bölümü akademisyenlerden oluşan Kurul, 'Burada taş ocağı açılamaz, açılacak ocak mağaranın su yapısını bozar' şeklinde tekrar görüş bildirdi. Buna rağmen bu tesis açılamaz. Biz hep beraber el ele verip yaşam hakkımıza sahip çıkacağız. Doğal değerlerimizin tahrip edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çaycuma'da köylülerden kalker ocağı tepkisiÇaycuma'da köylülerden kalker ocağı tepkisiÇaycuma'da köylülerden kalker ocağı tepkisiÇaycuma'da köylülerden kalker ocağı tepkisi

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