Çaycuma’da trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bartın-Ankara karayolu Akyamaç köyü mevkiinde meydana geldi. Çaycuma istikametinden Saltukova istikametine giden R.H. idaresindeki Ford marka 67 VH 159 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bartın istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan S.Y. hakimiyetindeki Renault marka 67 ZT 621 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle S.Y. ’nin kullandığı araç şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve Çaycuma itfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine en kısa sürede gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü S.Y.’yi titiz bir çalışma sonucu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken diğer sürücü R.H. olay yerinde tedavi edildi. Kaza ile ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.

