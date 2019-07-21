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Çaycuma’da Tuğba Yurt rüzgarı esti

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.07.2019 13:22 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Tuğba Yurt rüzgarı esti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Tuğba Yurt rüzgarı esti. "2’nci Çaycuma Günleri’nin" son gününde kapanışı ünlü sanatçı Tuğba Yurt yaptı.
Sahne performansıyla Çaycumalıları coşturan Yurt’un Cumhuriyet Meydanı’ nda gerçekleşen konseri yaklaşık 2 saat sürdü. Sahnede birbirinden güzel parçalarını seslendiren Tuğba Yurt, solisti ile birlikte başka sevilen şarkılara da yer verdi. Konsere katılan Çaycumalı yüzlerce vatandaş Yurt’un şarkılarına hep birlikte eşlik ederek büyük ilgi gösterdi. Tuğba Yurt izleyicilerine seslenirken, “İnşallah başka yerde, başka konserde bir araya geliriz. Sizlerle buluştuğum için çok mutlu oldum. Gecenin sonuna kendi şarkımla veda etmek istiyorum ama gecenin en kuvvetli sesiyle. Sizlerle beraber şarkımı söyleyerek coşalım " dedi.

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