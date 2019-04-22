Çaycuma’nın ilk çocuk belediye başkanı mazbatasını aldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Çocuk Belediye Başkanı olan Barbaros Ortaokulu öğrencisi Nisanur Dinçer, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Çocuk Çaycuma Belediyesi Başkanlığına seçilen Barbaros Ortaokulu öğrencisi Nisanur Dinçer, düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan törene Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Körpüş Mısırlı, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, okul idarecileri ve Çaycuma Çocuk Belediyesi Meclis üyeleri ve Dinçer’in ailesi katıldı. Başkan Kantarcı, Nisanur Dinçer’e çiçek vererek mazbatasını teslim etti.

Başkan Kantarcı, törende yaptığı konuşmada, “Çocuklarımıza değer verirsek, çocuklarımızı bu değer doğrultusunda iyi yetiştirirsek, onları yaşama en iyi şekilde hazırlarsak gelecekte de o zaman bu toplum değerlenmiş olur. Bu toplum ileri gitmiş olur. Bu toplum daha iyi yönetilmiş olur. Bu toplum daha huzurlu ve barış içinde yaşar. Belediyecilikte en önemli kural kentin insan odaklı planlanması, tasarlanması ve gerçekleştirilmesidir. İnsan odaklı dediğimiz zaman yine bölümleri var. Çocuk başta, kadın, yaşlı ve engelli vatandaşların eğer o kentte huzurlu ve mutlu bir yaşantısı varsa orada o kent iyi düşünülmüş, iyi planlanmış bir kenttir. Biz de dünyadaki ve Türkiye’deki başka belediyelerin örneklerinden hareket ederek seçim döneminde halkımızın önüne 41 kere maşallah diyerek 41 projeyle çıktık ama bu kitabın en başına Çocuk Belediyesini koyduk. Çocuklarımıza değer vereceğiz. Çocuklarımıza iyi eğitim vereceğiz. Onları iyi yetiştireceğiz ama bunu yaparken çocukların da kararlarını ve inisiyatiflerini de işin içine sokarak yapacağız. Biz büyükler olarak onların ne istediklerini, neleri arzu ettiklerini, nelere ihtiyaçları olduğunu bizim tam olarak bilmemiz mümkün değil. Bu önemli eksiği kapatmak üzere genelde yönetimi büyükler teşkil ediyor, hele hele Türkiye gibi bir ülkede 50-60 yaşın üzerindeki insanlar genellikle idareciler arasında üzülerek söylüyorum, ben de 65 yaşındayım. Keşke daha genç olabilseydim ama geç kaldık bu işe girmekte. 8-10 yaşlarındaki, 14 yaşlarındaki ve daha genç yaşlardaki insanlarımızı yönetim kavramı içine almamız gerekiyor” dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama... Muğla'da korkutan deprem! Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

"Çaycuma’ya yeni bir imaj katacak"

Projenin faaliyete geçmesinde önemli katkıları bulunan Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve okul idarecilerine teşekkür eden Başkan Kantarcı, “Seçim çok çabuk geçti ve çok kısa bir zaman içinde bu oluşumu gerçekleştirdiler. Çok hızlı bir şekilde bu oluşumu yaptık. İnşallah Ekim ayından itibaren daha da yerine oturacak. Gördüğüm şu; bu bir fantezi gibi algılanmadı. Bu çok önemli. Gerçek bir ihtiyaç gibi görüldü. Bütün ilgili birimlerdeki hocalarımız, arkadaşlarımız bu işi benimsediler. Böyle bir oluşumun Çaycuma’da ilk defa gerçekleştirilmesinden dolayı bir birey olarak, bir belediye başkanı olarak tarifsiz bir mutluluk içindeyim. Göreceksiniz bu olay Çaycuma’ya yeni bir imaj katacak, yeni bir vizyon katacak ve Çaycuma’nın çocukları şimdiden bu yaşlarda Çaycuma’nın, ülkenin geleceğini, dünyanın geleceğini öğrenecek, gözetecek ve dünya çapında çok iyi bireyler olarak yetişecekler. Hakikaten duygu doluyum. İyi ki varsınız, iyi ki böyle bir ortam var" dedi.

Çocuk Belediyesinin hayata geçirilmesinden dolayı teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Yılmaz, "Biz öğrencilerimize güveniyoruz. Öğrencilerimizin Çaycuma’nın gelişiminde sizlere katkı sunacağına eminiz. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Milli eğitimimizi ve okullarımızı da burada iyi temsil edeceklerine inanıyorum” diye konuştu.