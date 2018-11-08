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Çay'da 1200 kişi ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 09:50 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde son iki haftada 1200 kişi bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde son iki haftada 1200 kişi bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Vatandaşlar rahatsızlıklarının nedeni olarak içme suyunu gösterirken, belediyeden yapılan açıklamada "Suyumuz temiz" denildi.
Çay ilçesinde son iki haftada bin 200 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Çay Devlet Hastanesi ve çevre ilçelerdeki hastanelere başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Vatandaşlar ishalin şebeke suyundan kaynaklandığını iddia etti. Şebeke borularının zaman zaman patladığını belirten vatandaşlar, kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığını tahmin ettiklerini belirterek, akan suyun pis koktuğunu öne sürdü.
BELEDİYE: SUYUMUZ TEMİZ
Çay Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Suyumuz temizdir. Afyonkarahisar Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda tahlil yaptırdık. İçme suyu analiz raporları temiz çıktı. Sonuçları yayımladık. Biz de salgının nedenini araştırıyoruz" denildi.
'AMİP KİSTİ NEDEN OLDU'
Çay Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Evren Yeşildağer de hastanelerine son 13 günde bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle bin 100 kişinin başvurduğunu kaydetti. Gelenlerin tamamına yakınına ayakta müdahale edildiğini belirten Dr. Yeşildağer, "İlçe ve il sağlık müdürlüklerine durum bildirildi. Derhal analizler yapıldı. İlçenin içme suyu analizleri temiz çıktı. Hastalardan alınan örnekler, Afyonkarahisar ve Ankara mikrobiyoloji laboratuvarlarında incelendi. Hastalarda amip kisti bulundu" dedi.
Rahatsızlığa 'entamoeba histolytica' adı verilen bir tür parazitin yol açtığını kaydeden Dr. Evren Yeşildağer, "Genelde yiyecek ve içeceklerden bulaşır. Halk bu konuda uyarıldı ve hijyenin önemi anlatıldı. Suların kaynatılarak içilmesi istendi. Uyarılara uyan halkımızın dikkatli olması hastalığın azalmasını sağlamıştır" dedi.

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