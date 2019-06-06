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Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur’un cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 12:57 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Hurman çayında akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Fatma Nur Karatut’un cansız bedenine ulaşıldı.Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dağlıca Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ailesiyle piknik yapan lise birinci sınıf öğrencisi Fatma Nur Karatut, Hurman çayına kapılarak kayboldu.

Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur’un cesedi bulundu

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Hurman çayında akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Fatma Nur Karatut’un cansız bedenine ulaşıldı.
Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dağlıca Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ailesiyle piknik yapan lise birinci sınıf öğrencisi Fatma Nur Karatut, Hurman çayına kapılarak kayboldu. Gece geç saatlere kadar süren arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla devam etti.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla Fatma Nur’un cansız bedenine ulaşıldı. Piknik yaptıkları alanın yaklaşık 3 kilometre ilerisinde bulunan Fatma Nur Karatut’un cesedi, Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur’un cesedi bulundu

Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur’un cesedi bulundu

Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur’un cesedi bulundu

Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur’un cesedi bulundu

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