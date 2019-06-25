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Çayda boğulan 2 kardeş, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 17:18 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinden geçen Akçay Çayı'nda boğulan besici Süleyman Şimşek (34) ile kardeşi Kamil Şimşek (32), toprağa verildi.

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinden geçen Akçay Çayı'nda boğulan besici Süleyman Şimşek (34) ile kardeşi Kamil Şimşek (32), toprağa verildi. Bozdoğan'ın kırsal Yazıkent Mahallesi ile Nazilli'nin kırsal Beğerli Mahallesi arasındaki Kızılçakır mevkiine dün sabah giden besici kardeşler evli ve 2 çocuk babası Süleyman Şimşek ile evli ve 1 çoçuk babası Kamil Şimşek, koyunlarının yünlerini kesti. Üzerleri tüy olan iki kardeş, temizlenmek için Akçay Çayı'na girdi. Bir anda çırpınmaya başlayan iki kardeş, akıntıya kapıldı. Bozdoğan'daki sulama birliğinin personeli, saat 11.30 sıralarında, suyun üzerinde iki kardeşin hareketsiz duran bedenlerini buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kamil Şimşek'in öldüğü belirlendi. Hayatta olan ve ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Süleyman Şimşek ise yolda yaşamını yitirdi. İki kardeşin cesetleri, Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morgdaki işlemler sonrası ölen kardeşlerin cenazeleri, bugün yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Bozdoğan'ın Yazıkent Mahallesi'ndeki Yazıkent Camii'ne getirildi. Bozdoğan Kaymakamı Ahmet Can, Bozdoğan Belediye Başkanı AK Parti'li Ufuk Altıntaş, yakınları ve birçok vatandaş, vakit namazı beklenmeden saat 10.00'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Kılınan namaz sonrası ölen iki kardeş, Kızılcakır mevkiinde bulunan köy mezarlığında toprağa verildi. Belediye Başkanı Altıntaş, "İki kardeşimizi genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Besici kardeşlerimiz 30 kadar koyunlarını Akçay'da yıkayıp kırkmışlar. Ardından serinlemek ve yıkanmak için suya girmişler. Girdikleri Akçay'da ölmüşler" dedi. Bozdoğan Kaymakamı Ahmet Can da "Bu olay, bizleri gerçekten üzdü. Ailelerine ve tüm yakınlarına sabırlar diliyoruz" diye konuştu.

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