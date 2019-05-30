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Çayda boğulan liseli Murat, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 10:40 | Son Güncelleme

VAN'ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda cansız bedeni bulunan Murat Gündüç (17), dün akşam gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çayda boğulan liseli Murat, toprağa verildi

Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda cansız bedeni bulunan Murat Gündüç (17), dün akşam gözyaşları arasında toprağa verildi.
Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, cumartesi günü öğle saatlerinde, arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Aşağı Kaymaz Mahallesi'nden geçen Zernek Çayı'na gitti. Burada Gündüç, dengesini kaybedip suya düştü. Arkadaşları Murat'ı kurtaramayınca, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı. Hem kıyıda, hem de suda yapılan aramalarda dün öğle saatlerinde Gündüç'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Suya düşüp kaybolduğu noktaya 3 kilometre mesafedeki Köprüler Mahallesi yakınlarında cansız bedeni bulunan Gündüç'ün cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından akşam saatlerinde ailesine teslim edildi. Gündüç'ün cenazesi ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Savacık Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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