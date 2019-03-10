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Çayda erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 19:35 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Gökçebey ilçesinde, çayda Hasan Karademir’in (68) cesedi bulundu.

GÖKÇEBEY(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Gökçebey ilçesinde, çayda Hasan Karademir’in (68) cesedi bulundu.
Karabük’ün Yenice ilçesinden Gökçebey ilçesine akan Devrek Çayında ceset olduğunu fark edenler durumu jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı incelemede, cesedin Hasan Karademir’e ait olduğu tespit edildi. Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gökçebey Devlet Hastenesi morguna kaldırıldı. Karademir’in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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