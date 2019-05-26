HABER

Çayda kaybolan lise birincisi Murat'ın mezuniyet töreni görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

VAN'ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü (17) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Çayda kaybolan lise birincisi Murat'ın mezuniyet töreni görüntüleri ortaya çıktı

Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü (17) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Bu arada Gündüç’ün bir ay önce okulda düzenlenen mezuniyet töreninde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, okul birinciliği ödülü alan Gündüç'ün, yaptığı konuşmada öğretmenlerinden helallik istediği görüldü.
Olay, dün öğle saatlerinde Gürpınar ilçesi Aşağı Kaymaz Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Zernek Çayı'na balık tutmaya giden Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, dengesini kaybedip, suya düştü. Arkadaşları Gündüç'ü kurtaramayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, polis, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri suda arama yaparken, polis ve köylüler de özel eğitimli köpek eşliğinde çayın kenarında arama yaptı. Dün akşam saatlerine kadar yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.
Ekiplerin, günün ilk ışıklarıyla yeniden arama çalışması başlattı. Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri de çayda arama çalışması yaptı.
SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI
Okul birincisi Murat Gündüç'ün yaklaşık 1 ay önce okulda düzenlenen mezuniyet töreninde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, okul birinciliği ödülünü edebiyat öğretmeni Gamze Atan ve matematik öğretmeni Tuğçe Topal'dan alan Gündüç'ün, yaptığı konuşmanın sonunda öğretmenlerinden hellallik istediği görüldü. Arkadaşları tarafında alkışlanan Gündüç'ün bu görüntüleri yürekleri dağladı.

FOTOĞRAFLI

Çayda kaybolan lise birincisi Murat'ın mezuniyet töreni görüntüleri ortaya çıktıÇayda kaybolan lise birincisi Murat'ın mezuniyet töreni görüntüleri ortaya çıktıÇayda kaybolan lise birincisi Murat'ın mezuniyet töreni görüntüleri ortaya çıktı

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
ABD'den Yunanistan'ın Dedeağaç limanına askeri sevkiyatABD'den Yunanistan'ın Dedeağaç limanına askeri sevkiyat
Diyarbakır’da nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş görüldüDiyarbakır’da nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş görüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

Barcelona'dan sürpriz transfer

Barcelona'dan sürpriz transfer

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

5 rütbeli asker tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da 2 gündür aranan Cengizhan'ın cesedi bulundu!

İki gündür aranıyordu! Cesedi bulundu...

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Gece yarısı korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

Saatlerdir her yerde aranıyordu! Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.