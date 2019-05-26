HABER

Çayda kaybolan lise birincisi Murat'ın mezuniyet töreni görüntüleri ortaya çıktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Van'ın Gürpınar ilçesinde, balık tutarken dengesini kaybedip, düştüğü Zernek Çayı'nda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü (17) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarından beri sürdürülüyor.

Çayda kaybolan lise birincisi Murat'ın mezuniyet töreni görüntüleri ortaya çıktı (2)

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Van'ın Gürpınar ilçesinde, balık tutarken dengesini kaybedip, düştüğü Zernek Çayı'nda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü (17) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarından beri sürdürülüyor. Çalışmalara Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı ekibi ile AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri de katıldı. Okul birincisi Murat'ın bulunması için Zernek Çayı'nda devam edilen arama çalışmalarını izleyen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Çalışmalara yöre sakinleri de destek verdi.

FOTOĞRAFLI

Çayda kaybolan lise birincisi Murat'ın mezuniyet töreni görüntüleri ortaya çıktı (2)Çayda kaybolan lise birincisi Murat'ın mezuniyet töreni görüntüleri ortaya çıktı (2)Çayda kaybolan lise birincisi Murat'ın mezuniyet töreni görüntüleri ortaya çıktı (2)Çayda kaybolan lise birincisi Murat'ın mezuniyet töreni görüntüleri ortaya çıktı (2)

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Saraç mesleğinin son çırağıSaraç mesleğinin son çırağı
Bursa'nın daktilo tamircisiBursa'nın daktilo tamircisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

5 rütbeli asker tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da 2 gündür aranan Cengizhan'ın cesedi bulundu!

İki gündür aranıyordu! Cesedi bulundu...

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Gece yarısı korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

Saatlerdir her yerde aranıyordu! Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.