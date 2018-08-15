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Çayda kaybolan muhtarı arama çalışmaları yeniden başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, yaklaşık 3,5 ay önce kullandığı hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan muhtar Ayhan Cebe'nin bulunması için arama çalışmalarına yeniden başlandı.  Kaza, 25 Nisan günü, D- 100 yolu Dokuz Dolambaç mevkisinde meydana geldi.

Çayda kaybolan muhtarı arama çalışmaları yeniden başladı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, yaklaşık 3,5 ay önce kullandığı hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan muhtar Ayhan Cebe'nin bulunması için arama çalışmalarına yeniden başlandı.
Kaza, 25 Nisan günü, D- 100 yolu Dokuz Dolambaç mevkisinde meydana geldi. Niksar'dan Reşadiye yönüne giden Ayhan Cebe yönetimindeki 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, Kelkit Çayı'na uçtu. Suda yaklaşık 150 metre sürüklenen aracın üstüne çıkan sürücünün amcası Mustafa Cebe (60), yaralı kurtarıldı. İlçeye bağlı Cimitekke beldesinde mahalle muhtarlığı yapan, evli ve 2 çocuk babası Ayhan Cebe ile kuzeni Nazile Cebe ise suda kayboldu. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla Nazile Cebe'nin cansız bedeni, olay yerine 1 kilometre uzaklıkta bulundu; ancak Ayhan Cebe'ye tüm aramalara rağmen ulaşılamadı.
AİLE TEKRAR ARAMA İSTEDİ
Ayhan Cebe'nin ailesinin başvurusu üzerine AFAD ekiplerince yeniden arama çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri, Kelkit Çayı'na bot ile girerek, arama yaptı. Ayrıca Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Eylül Yağlıkara'yı (8) bulan, Samsun AFAD Müdürlüğü'nin arama köpeği 'Abrek' de arama çalışmalarında kullanıldı.

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Çayda kaybolan muhtarı arama çalışmaları yeniden başladıÇayda kaybolan muhtarı arama çalışmaları yeniden başladı

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