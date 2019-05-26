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Çayda kaybolan Murat'ı arama çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 13:48 | Son Güncelleme

VAN'ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü (17) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü (17) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Bu arada Gündüç’ün bir ay önce okulda düzenlenen mezuniyet töreninde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, okul birinciliği ödülü alan Gündüç'ün, yaptığı konuşmada öğretmenlerinden helallik istediği görüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Gürpınar ilçesi Aşağı Kaymaz Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Zernek Çayı'na balık tutmaya giden Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, dengesini kaybedip, suya düştü. Arkadaşları Gündüç'ü kurtaramayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, polis, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri suda arama yaparken, polis ve köylüler de özel eğitimli köpek eşliğinde çayın kenarında arama yaptı. Dün akşam saatlerine kadar yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Ekiplerin, günün ilk ışıklarıyla yeniden arama çalışması başlattı. Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri de çayda arama çalışması yaptı.

SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Okul birincisi Murat Gündüç'ün yaklaşık 1 ay önce okulda düzenlenen mezuniyet töreninde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, okul birinciliği ödülünü edebiyat öğretmeni Gamze Atan ve matematik öğretmeni Tuğçe Topal'dan alan Gündüç'ün, yaptığı konuşmanın sonunda öğretmenlerinden hellallik istediği görüldü. Arkadaşları tarafında alkışlanan Gündüç'ün bu görüntüleri yürekleri dağladı.

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