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  4. Çayda kaybolan sürücünün cansız bedeni bulundu

Çayda kaybolan sürücünün cansız bedeni bulundu

29.01.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde zeytin yüklü kapalı kasa kamyonetiyle 27 Ocak’ta Gürdük Çayı seti üzerinden geçerken çaya düşerek sürüklenen ve aracına bir gün sonra ulaşılan sürücü Özkan Atak’ın cansız bedenine ulaşıldı.Manisa’nın Akhisar ilçesinde 27 Ocak tarihinde Seyitahmet Mahallesi yakınında bulunan Gürdük Çayı üzerindeki köprüden geçen Özkan Atak yönetimindeki 16 ACJ 099 plakalı kapalı kasa kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çaya düştü.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde zeytin yüklü kapalı kasa kamyonetiyle 27 Ocak’ta Gürdük Çayı seti üzerinden geçerken çaya düşerek sürüklenen ve aracına bir gün sonra ulaşılan sürücü Özkan Atak’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde 27 Ocak tarihinde Seyitahmet Mahallesi yakınında bulunan Gürdük Çayı üzerindeki köprüden geçen Özkan Atak yönetimindeki 16 ACJ 099 plakalı kapalı kasa kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çaya düştü. Araç, 28 Ocak tarihinde düştüğü yerden yaklaşık 2 buçuk kilometre uzakta bulunurken sürücüsü ise 2 gündür Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aranıyordu. Sualtı ekiplerinin katılmasıyla devam eden çalışmalarda Özkan Atak’ın cansız bedenine aracın düştüğü yerden 10 kilometre uzakta ulaşıldığı öğrenildi.

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