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  4. Çayda kaybolan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor

Çayda kaybolan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor

29.01.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde zeytin yüklü kapalı kasa kamyonetiyle 27 Ocak’ta Gürdük Çayı seti üzerinden geçerken çaya düşerek sürüklenen ve aracına bir gün sonra ulaşılan sürücü Özkan Atak’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde zeytin yüklü kapalı kasa kamyonetiyle 27 Ocak’ta Gürdük Çayı seti üzerinden geçerken çaya düşerek sürüklenen ve aracına bir gün sonra ulaşılan sürücü Özkan Atak’ı arama çalışmaları devam ediyor. Sualtı ekipleri çay kenarındaki sazlık ve otluk alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde 27 Ocak tarihinde Seyitahmet Mahallesi yakınında bulunan Gürdük Çayı üzerindeki köprüden geçen Özkan Atak yönetimindeki 16 ACJ 099 plakalı kapalı kasa kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çaya düştü. Araç, 28 Ocak tarihinde düştüğü yerden yaklaşık 2 buçuk kilometre uzakta bulunurken sürücüsüne ise ulaşılamadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sualtı ekiplerinin katılmasıyla devam ediyor. Çalışmalar özellikle çay kenarındaki sazlık ve çalılık alanlarda yoğunlaşırken akıntının fazla olması ekiplerin işini güçleştiriyor. Tüm ekipler hem çayda hem de çayın etrafında Özkan Atak’ı arama çalışmalarını titizlikle devam ediyor.

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