Çayda koybolan Murat'ı JAK timi arıyor

Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde 4 gün önce, balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü (17) arama çalışmaları, 6 kişilik jandarma arama kurtarma (JAK) timinin katılımıyla sürüyor.

Olay, geçen cumartesi günü öğle saatlerinde Gürpınar ilçesi Aşağı Kaymaz Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Zernek Çayı'na balık tutmaya giden Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, dengesini kaybedip, suya düştü. Arkadaşları Murat'ı kurtaramayınca, polise haber verdi. Polis, AFAD ve UMKE ekiplerinin 4 gündür barajda yaptıkları çalışmalarda şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Dün Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bölgeye sevk edilen 6 kişilik JAK timi de bugün sabah saatlerinde arama çalışmalarına dahil oldu. Murat'ın düştüğü noktadan başlayarak dalgıçlarla dip araması gerçekleştiren JAK timi, rafting botu ile de çayın içinde inceleme yapıyor.

Bölgeye sevk edilen Gürpınar Belediyesi'ne ait iş makineleri ile de çaydaki menfezlerde bulunan buzlar kaldırılarak, suyun yönü değiştirilmeye çalışıldı. Lise birincisi Murat Gündüç'ü bulmak için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.