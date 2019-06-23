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Çayda mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 00:27 | Son Güncelleme

Çayda mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Dalaman Çayı'nda balık tutarken su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan biri çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Suçatı Mahallesi Gediz mevkisindeki taşlardan oluşan adacıkta balık tutan Hakan (34) ve Nurettin Hüsünbeyi (49) ile Ali (44) ve oğlu Hakan Kalaycı (8), su seviyesinin yaklaşık iki metre yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

Balık tutmaya gelenlerin mahsur kaldığını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar, halat yardımıyla adacıkta mahsur kalanları kurtardı. Kurtarılan kişiler, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Suçatı Mahallesi Muhtarı Erol Yatkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çayda mahsur kalanları kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

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Balık tutmak balıkçı Dalaman Çayı itfaiye kurtarma

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