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Çayda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 12:41 | Son Güncelleme

Siirt’te su içinde mahsur kalan yavru köpek bir vatandaş tarafından kurtarıldı.Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Botan Çayı’nda kayalıkta mahsur kalan yavru köpeği çay kenarında piknik yapan bir vatandaş kurtardı.

Çayda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Siirt’te su içinde mahsur kalan yavru köpek bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Botan Çayı’nda kayalıkta mahsur kalan yavru köpeği çay kenarında piknik yapan bir vatandaş kurtardı. Botan Çayı’nda kayalıklarda uyuyan yavru köpek baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte suların yükselmesiyle karşıya geçemedi. Yavru köpek suda mahsur kaldı. Yavru köpeğin çığlıklarını duyan Mansur Alhan adlı vatandaş çaya girerek yavru köpeği kurtardı.
Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan yavru köpeği kurtarmak için akıntıya rağmen çaya girdiğini belirten Alhan, çayın ortasında mahsur kalan köpeği ölüme terk edemediğini ve o yüzden suya girerek onu kurtardığını dile getirdi.
Yavru köpeğe Botan ismini verdiğini belirten Alhan, aç olduğu düşündüğü köpek için balık yakaladığını da söyledi. Alhan, “Ona balıkta yakaladım, ikram ettim. Karnını doyurup göndereceğiz bu yavrucağı. Annesini arıyorum sağda, solda annesini göremedim. Ama bulacağım. Annesine teslim edeceğim” dedi.

Çayda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Çayda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Çayda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

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