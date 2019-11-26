HABER

Çayda ölü bulunan iş insanı toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 16:20 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde son olarak arkadaşını cep telefonuyla arayarak ‘Beni buradan kurtar’ dedikten sonra ertesi gün çayda suya gömülen otomobilde boğulmuş olarak bulunan iş insanı Ertuğrul Gazi Yıldız(52), toprağa verildi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde son olarak arkadaşını cep telefonuyla arayarak ‘Beni buradan kurtar’ dedikten sonra ertesi gün çayda suya gömülen otomobilde boğulmuş olarak bulunan iş insanı Ertuğrul Gazi Yıldız(52), toprağa verildi.
Karabük’te demir ve çelik üreten bir haddehanenin sahibi olan Ertuğrul Gazi Yıldız, önceki gün saat 16.00 sıralarında Kastamonu’nun Araç ilçesinde atıl vaziyette devraldığı bir akaryakıt istasyonunu yerinde incelemek için 34 RM 6068 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Akşam saatlerinde Karabük’e geri dönmek için yola çıkan Yıldız, cep telefonundan aradığı arkadaşına ‘Beni buradan kurtar’ dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yıldız’ın yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı. Ertuğrul Gazi Yıldız’ın Araç Çayı kenarında bulunan bir dinlenme tesisinde mola verdikten sonra otomobiline binip uzaklaştığı tespit edildi. Bölgede yapılan çalışmalar sonrası Yıldız’ın otomobili dün saat 14.00 sıralarında çayda suyun içinde bulundu. Emniyet kemeri takılı olan Yıldız’ın boğularak otomobilinin içerisinde öldüğü belirlendi. Yıldız’ın cesedi otomobille birlikte vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.
Evli 2 çocuk babası Ertuğrul Gazi Yıldız’ın cenazesi hastane morgundan alınarak Karabük Ulu Camii’ne getirildi. Cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, Yıldız ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ertuğrul Gazi Yıldız’ın cenazesi Beşbinevler Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI

Daha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgiDaha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgi
Alanya Kalesi'nde yıkıma neden olmakla suçlanan Avusturyalı ifade verdiAlanya Kalesi'nde yıkıma neden olmakla suçlanan Avusturyalı ifade verdi
Alanya Kalesi'nde yıkıma neden olmakla suçlanan Avusturyalı ifade verdiAlanya Kalesi'nde yıkıma neden olmakla suçlanan Avusturyalı ifade verdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetmişti! Acı detaylar ortaya çıktı

Sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetmişti! Acı detaylar ortaya çıktı

Son dakika: Resulayn'da patlama! Yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde patlama!

İzmir'de ABD'li doktorun ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Evinde ölü olarak bulunmuştu! Yeni gelişme

Bursa'da okul bahçesinde, boğazı kesilmiş köpek ölüsü bulundu

Lise bahçesinde korkunç görüntü! Harekete geçildi

TTB, TMMOB ve KESK’ten Fatih Portakal’a sert tepki

TTB, TMMOB ve KESK’ten Fatih Portakal’a sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.