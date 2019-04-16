Çayda yakalanan 120 kilogramlık balık görenleri şaşırttı

Siirt’in Botan Çayı’nda yakalanan 120 kilogramlık turna balığı satışa sunuldu. Bu büyüklükte balığı ilk kez gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

Botan Çayı’nda 3 gün önce yakalanan 120 kilogramlık turna balığı, tezgahtaki yerini aldı. Balığı görenlerin hayretler içinde kaldığını belirten balıkçı Halil Kezer, "Uzun bir aradan sonra bu kadar büyük bir turna bağlı yakalamak bereketin göstergesidir. Yakaladığımız turna balığını görenler durup 5 dakika izliyor veya fotoğraf çekip gidiyorlar” dedi.

Kolsu 40 liradan satışa sunulan balık, vatandaşların rağbeti sonucu kısa sürede tükendi.