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Çaydaki balık ölümleri köylüleri tedirgin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 17:05 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesindeki Tuzla Çayı’nda yaşanan balık ölümleri, köylüleri tedirgin etti.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesindeki Tuzla Çayı’nda yaşanan balık ölümleri, köylüleri tedirgin etti.

Ayvacık ilçesinde tarlasından dönerken Tuzla Çayı üzerinde telef olan yüzlerce balığı gören Bayram Yoldaş, yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Ayvacık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Balık ölümleri köylüleri tedirgin ederken, ekipler, çayda inceleme yapıp, telef olan balıklardan ve sudan numune aldı.

Ölü balıkları görünce tedirgin olduğunu belirten Bayram Yoldaş, "Sabah saatlerinde Tuzla Ovası'ndaki tarlama çift sürmek için geldim. Tarlamdan dönerken de şöyle bir çay suyuna baktım. Su üzerindeki balıkları gördüm. Yüzlerce balık telef olmuş. Neden olmuş, nasıl olmuş tedirgin olduk" dedi.

Balık ölümlerinin nedeninin numuneler üzerinde yapılacak incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

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