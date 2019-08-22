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Çaydanlık seti çaldığı mağazadan bu defa tencere seti çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 14:49 | Son Güncelleme

Denizli’de genç kadın daha önce çaydanlık seti çaldığı züccaciye mağazasından tencere seti çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Denizli’de genç kadın daha önce çaydanlık seti çaldığı züccaciye mağazasından tencere seti çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kadının hırsızlık esnasında gözünde güneş gözlükleri olması ise dikkatlerden kaçmadı.
Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz 20 Ağustos ta Merkezefendi ilçesi Murat Dede Mahallesi Bayramyeri Meydanı’nda ki züccaciye mağazasında meydana geldi. Daha önceden de aynı mağazadan çaydanlık seti çaldığı iddia edilen kadın bu defa 3’lü çelik tencere setinin 2 parçasını çaldı. Teşhir amaçlı mağazanın önüne konulan tencereleri gözüne kestiren kadın birkaç saniye bekledikten sonra 3’lü tencere setini eline alarak baktı. Mağaza görevlileri ile birlikte yoldan geçenler olduğunu gören kadın ilk denemesinin ardından tencereleri yerini bırakarak iş yerinden uzaklaştı. 20 saniye sonra geri gelen kadın ilk denemesinde bıraktığı tencere setinin 2 parçasını bu defa etrafı kolaçan ettikten sonra çalarak hızla mağazadan uzaklaştı. Seti bozmaya dikkat ederek dik bir şekilde taşıyan kadının gözünde güneş gözlükleri olması ise dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan hırsızlık anı ise züccaciye mağazası ile yanındaki başka bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

“6-7 ay önce aynı kişi dışarıdaki çaydanlıkları çalmıştı”
Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili konuşan mağazanın Müdürü Yunus Atalay ise yaşanan olaya çok üzüldüklerini şahsın gelip ihtiyacının olduğunu söylemesini durumda kendisine hediye edebileceklerini kaydetti. Atalay, “6-7 ay önce aynı kişi dışarıdaki çaydanlıkları çalmıştı. Aynı kişi 2 gün önce de yine tencere setinin 2 parçasını kalıp kucaklayarak götürdü. İnanın gelip ihtiyacım var alma durumun yok deseydi biz bunu hediye ederdik. Ama böyle hırsızlık olayı olunca çok üzüldük ve bütün esnaflardan bu tür hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmalarını istiyorum” dedi.
Yaşanan olay sonrası mağaza yetkililerinin polise şikayetçi olacakları öğrenildi.

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