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'Çayeli'nden Öteye' türküsüne 'koronavirüs' uyarlaması

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2020 11:24 | Son Güncelleme

Rize yöresine ait 'Çayeli'nden Öteye' adlı türkünün sözleri, koronavirüs salgınına uyarlanarak, bestelendi. Esnaf, sağlıkçı ve memurların seslendirdiği türküye klip çekilerek, 'evde kal' çağrısı yapıldı.

'Çayeli'nden Öteye' türküsüne 'koronavirüs' uyarlaması

Çayeli Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koronavirüsle mücadelede evde kalınmasının önemine dikkat çekmek amacıyla türkü bestelenip, klip hazırlandı. Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yahya Kesici, Rize yöresine ait ünlü ‘Çayeli’nden Öteye’ türküsünün sözlerini koronavirüs salgınına uyarladı. Esnaf, sağlıkçı ve memurların seslendirdiği uyarlama türküye, müzik öğretmeni Oğuzhan Bektaşoğlu'nun yönetmenliği ile klip çekilerek, ‘evde kal’ çağrısı yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan klip, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

‘Çayeli'nden Öteye’ türküsünün uyarlama sözleri şöyle:

'Çayeli'nden öteye / Giderdik yalı yalı / Vuhan'dan virüs geldi / Hasta oldu ahali

Evinde kal evinde / Evimiz bize yeter / Hastaneye düşenin / Hali ölümden beter

Çıkma dışarı çıkma / Sevdiğinle evde kal / Sokaklar koronalı / Nefesini evde al'

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Anahtar Kelimeler:
Çayeli'nden Öteye koronavirüs

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