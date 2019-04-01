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Çayeli'de o aday bu kez kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

RİZE’nin Çayeli ilçesinde, dün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni resmi olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı İsmail Hakkı Çiftçi kazandı.

Çayeli'de o aday bu kez kazandı

ÇAYELİ, (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çayeli ilçesinde, dün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni resmi olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı İsmail Hakkı Çiftçi kazandı. 2014 yılında Saadet Partisi'nden aday olan ancak kazanamayan Çiftçi, o dönem seçim irtibat bürosunun açılısında dünya liderlerinin gönderdiğini iddia ettiği mesajları okumasıyla gündem olmuştu.
Çayeli ilçesinde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'nin adayı İsmail Hakkı Çiftçi kazandı. İsmail Hakkı Çiftçi "Toplumun her kesiminin oyunu aldık. Ben Çayeli’nde toplumun bütün kesiminin oylarını aldığıma inanıyorum. Bunun içerisinde Cumhuriyet Halk Partili, İYİ Partili, Saadet Partili, Ak Partili, Milliyetçi Hareket Partili tüm seçmenler var. Buradan hepsine teşekkür ediyorum" dedi.
MESAJLARI OKUMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Saadet Partisi'nden aday olan İsmail Hakkı Çiftçi, o dönem yaptığı açıklamısyla gündeme gelmişti. Çiftçi, dünya liderlerinden aldığını öne sürdüğü mesajları okumuştu. Çiftçi, dönemin ABD Başkanı Barack Obama’dan geldiğini öne sürdüğü mesajda "Teknoloji çağında yaşıyoruz. Sizin bu coşkunuzu uzaydan teleskoplarla gören bazı dünya devlet adamları sizlere mesaj göndermiş. Sevgili hemşehrim İsmail Hakkı Çiftçi. 'Güya hemşehrisiymişim' Sizi uydudan takip ediyorum. Nazik davetinize katılamadığım için üzgünüm. Yalnız sizi şimdi internet üzerinden izlemekteyim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hüseyin Barak Obama..”
Rusya Devlet Başkanı Putin'in gönderdiğini söylediği mesajda ise Çiftçi, "Sevgili hemşehrilerim aranızda olamamaktan dolayı çok üzgünüm. Rusya’da bir enerji sempozyumuna katılmak zorundayım. Siz benim değerli hemşehrilerime sonsuz sevgilerimi iletin” demişti.
İsmail Hakkı Çiftçi, Almanya, İngiltere, Brezilya, Çin ve Japonya başbakanlarının gönderdiğini iddia ettiği mesajları da okumuş, ardından da "İnsanların gönüllerine hitap edileceğini vurgulamak için kara mizah yaptım. Olay tamamıyla bir mizahtır” açıklaması yapmıştı.

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