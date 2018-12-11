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Çayeli'nin tanıtımı için türkü söyleyip, klip çektiler

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 16:04 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çayeli ilçesinde bir araya gelen aralarında müzik öğretmeni, öğrenci, memur işçi, inşaat ustası gibi farklı meslek sahibi 16 kişi, 'Çayeli İçin Çal' projesi kapsamında ilçelerini tanıtan türkü seslendirdi, klip çekti.

Aytekin KALEDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çayeli ilçesinde bir araya gelen aralarında müzik öğretmeni, öğrenci, memur işçi, inşaat ustası gibi farklı meslek sahibi 16 kişi, 'Çayeli İçin Çal' projesi kapsamında ilçelerini tanıtan türkü seslendirdi, klip çekti. Klip, sosyal medyada ilgi gördü. Çayeli ilçesinde müzik öğretmeni Oğuzhan Bektaşoğlu, memleket hasreti çeken gurbetçiler için bir klip hazırlamaya karar verdi. İlçede bir araya gelen aralarında müzik öğretmeni, öğrenci, memur işçi, inşaat ustası gibi farklı meslek sahibi 16 kişi seslendirdiği türküye klip çekti. Klip, sosyal medyada ilgi gördü Müzik Öğretmeni Oğuzhan Bektaşoğlu, 9 ayda hazırladıkları kliple ilçelerini tanıtmak istediklerini belirterek, "9 ay önce geçen mart aylarında projemize başladık ve çok emek verdik. Projemizin amacı aslında il dışında olan hatta ülke dışında olan memleket hasreti çeken hemşerilerimizin bu videoyu izleyerek bir nebze olsun bu hasretliğini gidermeleri. Elimizde olan kısıtlı imkanlarla en iyisini yapmaya çalıştık. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk de 'Çayeli İçin Çal' projesiyle türküyü yeninden yorumlamak istediklerini belirterek "Bunu yanında en önemli amacımız ilçenin tanıtımına katkı sağlamak. Bu klip ilçemizin en önemli tarihi ve turistik yerlerinde çekildi. 8 ay boyunca bu parça için emek verildi. Öğretmeninden inşaat işçisi ve öğrencisine kadar herkes bu klibe katkı sağladı" diye konuştu.

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