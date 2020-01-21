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  4. Çayı içiyor, poşetini sanat eserine dönüştürüyor

Çayı içiyor, poşetini sanat eserine dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 08:11 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, uzun süredir hobi olarak resimle uğraşan Dilek Karaçayır (53), yaklaşık 1 yıl önce sanatını tuval yerine çay poşetlerine yansıtmaya başladı.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, uzun süredir hobi olarak resimle uğraşan Dilek Karaçayır (53), yaklaşık 1 yıl önce sanatını tuval yerine çay poşetlerine yansıtmaya başladı. İçtiği çayın poşetlerini kurutup üzerine sulu veya akrilik boya ile detaylı figürler çizen Karaçayır'ın kadınları anlattığı sergisi beğeni gördü.
Uzun yıllardır hobi olarak resim yapan, magazin dergisi editörü Dilek Karaçayır, sanatını tuval yerine çay poşetlerine yapmaya başladı. Karaçayır, ilgi çeken çalışmalarını içtiği çayların demlik veya sallama poşetlerini kuruttuktan sonra üzerlerine sulu veya akrilik boya ile figürler çizerek ortaya çıkarıyor. Hassas bir materyal olması nedeniyle yaklaşık bir senedir poşetlerle 'anlaşmaya' çalıştığını söyleyen Karaçayır, "Malzeme suyu geçiriyor ve tek bir boyanın üzerinden 2- 3 defa geçmek gerekiyor, dolayısıyla biraz sabır isteyen bir iş. Çayı önce içiyorum, sonra poşetini kurutuyorum. Daha sonra çok ince bir biçimde keserek içindekileri boşaltıyorum. Çay poşetlerinin içine geçmişin demini resmediyorum" dedi.
'DOKULARININ GÜZELLİĞİ BENİ CEZBETTİ'
Resme her zaman ilgi duyduğunu söyleyen Karaçayır, "Aslında büyük tuvaller üzerinde yağlı boya ile çalışıyordum, ama daha sonra beni çay poşetleri cezbetti, çünkü dokuları çok güzeldi. Anlaşmak için biraz zaman gerekiyordu. Bir yıl kadar, çok fazla deneme yaptım. Sallama çayın poşetini kurutup hiç açmadan kullanıyorum. Çok küçük olduğu için minyatür sanatını anımsatıyor" diye konuştu.
'ÇAY POŞETLERİNDE KADINI ANLATTIM'
Geçen hafta sergi açtığını ve kadınları resmettiğini belirten Karaçayır, "Açtığım 'Dem' isimli sergide ise kadın, kentler ve yalnızlık konusunu işledim. Kentlerin kalabalıklaşmasının getirdiği yalnızlığı çay poşetlerinde resmettim. Köylü kadın, kentli kadın, şiddet gören ve özgür kadın temaları da serginin başkahramanları oldu. Genellikle sergiyi gezenler çok ilginç bulduğunu söyledi. Dem ise sadece çayın demini değil, geçmişin demini ifade ediyor. Birikenler içimde demlendi ve bunlar dışa yansıdı" ifadelerini kullandı.

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