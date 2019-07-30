RİZE (AA) - Dünyanın önde gelen çay üretim merkezlerinden Rize'de, içerisinde çay evleri, sinema salonları, restoranlar ve çay müzesi bulunacak olan ve 19,5 milyon liraya mal olacak dev bir "Çay Çarşısı" kurulacak.

Rize Ticaret Borsası tarafından kentteki 9500 metrekare alana kurulacak ve içerisinde dev bardak heykelinin de yer alacağı "Çay Çarşısı" projesi kapsamında, söz konusu borsanın salonunda protokol imza töreni düzenlendi.

Rize Valisi Kemal Çeber, burada yaptığı konuşmada, gerçekleştirilecek projenin Rize için önemli olduğunu söyledi.

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan'ın da bu projeye ne kadar önem verdiğini bildiklerini ifade eden Çeber, "Projenin mutlu sonuca ulaşması Rizemiz için önemli. Bu proje için atılan imzalar ile artık çayın suyu ısınmaya başladı. Artık bundan sonra çayı demleyeceğiz." dedi.

Borsa Başkanı Mehmet Erdoğan da projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Bu proje Rize'nin ekonomisinin dayandığı çayın belkide Türkiye'ye yeniden bir açılımı olacaktır. Çay Çarşısı Projesi ile dünyaya farklı bir pencereden bakmaya başlayacağız." diye konuştu.