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Çayın merkezi Rize'ye dev "Çay Çarşısı" kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 18:43 | Son Güncelleme

Kentte Rize Ticaret Borsasınca 9500 metrekarelik alana kurulacak 19,5 milyon lira maliyetli projede, çay evleri, sinema salonları, restoranlar ve çay müzesi yer alacak - Rize Valisi Kemal Çeber: - "Projenin mutlu sonuca ulaşması Rizemiz için önemli. Bu proje için atılan imzalar ile artık çayın suyu ısınmaya başladı. Artık bundan sonra çayı demleyeceğiz"

RİZE (AA) - Dünyanın önde gelen çay üretim merkezlerinden Rize'de, içerisinde çay evleri, sinema salonları, restoranlar ve çay müzesi bulunacak olan ve 19,5 milyon liraya mal olacak dev bir "Çay Çarşısı" kurulacak.

Rize Ticaret Borsası tarafından kentteki 9500 metrekare alana kurulacak ve içerisinde dev bardak heykelinin de yer alacağı "Çay Çarşısı" projesi kapsamında, söz konusu borsanın salonunda protokol imza töreni düzenlendi.

Rize Valisi Kemal Çeber, burada yaptığı konuşmada, gerçekleştirilecek projenin Rize için önemli olduğunu söyledi.

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan'ın da bu projeye ne kadar önem verdiğini bildiklerini ifade eden Çeber, "Projenin mutlu sonuca ulaşması Rizemiz için önemli. Bu proje için atılan imzalar ile artık çayın suyu ısınmaya başladı. Artık bundan sonra çayı demleyeceğiz." dedi.

Borsa Başkanı Mehmet Erdoğan da projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Bu proje Rize'nin ekonomisinin dayandığı çayın belkide Türkiye'ye yeniden bir açılımı olacaktır. Çay Çarşısı Projesi ile dünyaya farklı bir pencereden bakmaya başlayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, projenin Rize'nin ve çayın tanınmasına da katkı sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Projede çayımızın kültürel özelliğini ortaya koyan ince belli bardağımız var. Rize kültürünü yansıtan yemek çeşitlerinin sunulacağı restoran olacak. Yaklaşık 26 iş yeri ve bu iş yerlerinde sadece Rize'de satılan ürünler yer alacak. Yine çarşıda köylerde üretilen ürünlerin pazarlandığı yerler ile ilimize özgü iki su değirmeni yer alacak. Bardağın içi 180 metrekareden oluşuyor. Alana iki kat sinema koyduk, bu sinema da çok özel. Bölgemize gelen turistlere bardağın ilk iki katında çayın topraktan bardağa gelene kadar olan bölümünü yaşayacağı bir sinema sistemi koyduk. Bunu başarabilirsek Rize'nin marka projelerinden birisi olacaktır."

Törene, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, DOKAP Başkanı Yusuf Mengi, DOKAP Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt, Çaykur Genel Müdür Yardımcısı Doktor Turgay Tuna, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ve diğer davetliler de katıldı.

Yaklaşık 19,5 milyon liraya mal olacak projenin bir buçuk yılda tamamlanması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
"Çay Çarşısı Projesi' Rize

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