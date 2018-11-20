Çayın su seviyesi yükselince adacıkta 250 koyunla mahsur kaldı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kalan çoban ve yaklaşık 250 koyun, baraj kapakları kapatılarak kurtarıldı. İlçede Kelkit Çayı kenarında koyunlarını otlatan Ahmet Arslan (55), Tepekışla HES’in savak kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu adacıkta mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla adacıktan çay kenarına çıkan çoban durumu yakınlarına haber verdikten sonra tekrar koyunların yanına döndü. Kıyafetleri ıslanan çobana yeni kıyafet getiren yakınları su seviyesinin yükselmesi sebebiyle adacığa ulaşamayınca Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çaya gelen itfaiye ekipleri çobanın koyunlarının yanından ayrılmak istememesi üzerine yakınlarının getirdiği kıyafetleri botla çobana ulaştırdı. Ardından yetkililer aranarak baraj kapaklarının kapatılması istendi. Yaklaşık 3 saat adacıkta mahsur kalan çoban, çaydaki su seviyesinin düşmesinin ardından koyunlarıyla birlikte mahsur kaldığı yerden kıyıya çıkarak kurtuldu.
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