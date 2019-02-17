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Çayın yanında tespih

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 13:32 | Son Güncelleme

Tokat’ta koleksiyoncuların bir araya geldiği ve birbirleri arasında satış yaptığı çay evine gelen tüm müşterilere çayın yanında tespih ikramı yapılıyor.Tokat’ta Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan çay evi kısa bir süre önce İbrahim Orçun Özbek isimli tespih koleksiyoncusu tarafından hizmete açıldı.

Tokat’ta koleksiyoncuların bir araya geldiği ve birbirleri arasında satış yaptığı çay evine gelen tüm müşterilere çayın yanında tespih ikramı yapılıyor.
Tokat’ta Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan çay evi kısa bir süre önce İbrahim Orçun Özbek isimli tespih koleksiyoncusu tarafından hizmete açıldı. Kısa sürede kendisi gibi birçok türden koleksiyon tutkunlarının uğrak yeri olmaya başlayan mekanın sahibi Özbek, şahsi koleksiyonundaki tespihleri müşterilerine yaptığı çay servisinin yanında vermeye başladı. Haftada bir gün çay evinde bir araya gelen koleksiyoncular sahip oldukları değerli eşyalarını birbiri arasında kıran kırana geçen pazarlıklarla alıp satarken, çay evine ilk kez gelen vatandaşlar çayın yanında gelen tespih ikramına önce şaşırıyor, sonra alışıyor.
Türkiye’de birçok ilde koleksiyon tutkunlarının bir araya geldiği farklı mekanların olduğuna dikkat çeken çay evinin 35 yaşındaki sahibi İbrahim Orçun Özbek; Tokat’ta kısa süre önce hizmete açtıkları çay evinin kendisine nasip olduğunu söyledi. Sahip olduğu mekanı bir çay evinden ziyade minik bir müzeye benzeten Özbek; “Bir nevi küçük bir müze. Hafta sonları, Pazar günleri kurulan küçük bir müze gibi oluyor burası. İşte antika paralardan tutun da, eski paralardan tutun da, antika eşyalara, değişik Osmanlı tespihlerinden tutun da, kuka el işleme tespihlere kadar birçok tespihin tanıtımı yapılıyor. Aynı zamanda çayın yanında tespih ikram ediyoruz. Çekmek isteyenler oluyor, heves edenler oluyor. Farklı farklı tespihleri çekeyim isteyenler oluyor. Geliyorlar burada, tespihlerini değişiyorlar, takas yapıyorlar” diye konuştu.
El işi tespih imalatı yapan Şahin Alagaş, çay evinin Tokat’taki bütün tespih severlerin, koleksiyoncuların, antika ve doğal taş meraklılarının Pazar günleri uğradığı bir yer olduğunu söyledi. Alagaş: “Burada toplanıyoruz, pazarlıklarımız oluyor. Çok güzel tespihler geliyor, bir araba fiyatına olan tespihler geliyor. İnsanlar alıyorlar-satıyorlar. Tabi pazarlıklar da ona göre sıkı bir pazarlık oluyor. Aynı kurban pazarındaki kurbanlıkların misali gibi sıkı pazarlıklar burada gerçekleşiyor. Bu şekilde alıp satıyoruz” şeklinde konuştu.
Çay evine alım satım için gelenlerin dışına ilk defa gelip tespih ikramıyla karşılaşan vatandaşlar ise hem çay evinden hem de çayın yanında gelen birbirinden değerli tespihleri dokunabiliyor olmaktan mutlu olarak mekandan ayrılıyor.

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih

Çayın yanında tespih
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