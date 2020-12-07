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  4. Çayına ilaç atılıp dağa kaçırılan çocuğun ailesi evlatlarının yolunu gözlüyor

Çayına ilaç atılıp dağa kaçırılan çocuğun ailesi evlatlarının yolunu gözlüyor

07.12.2020 14:22 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 16 aydır kararlılıkla devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 463’üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 16 aydır kararlılıkla devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 463’üncü gününe girdi. İstanbul’da yaşayan Şevket Bingöl, 2014’te Arnavutköy’de çayına ilaç katılarak kaçırılan oğlu Tuncay için 463 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Baba Şevket Bingöl, 16 aydır burada olduğunu, çocuğum 2014’te HDP İstanbul Arnavutköy ilçe teşkilatı tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Baba Bingöl, "Çocuğumun çayına ilaç atıp dağa kaçırdılar. 14 yaşındaki oğlumun elindeki kalemi kırdılar, keleş verdiler. Bunun hesabını kim verecek. HDP bu çocukları götürdü. HDP bizim çocukları getirsin. Ben 16 aydır burada bekliyorum. 16 aydır HDP’den herhangi bir açıklama gelmedi. Hastalık var, her şey var. Biz her şeye rağmen biz çocuklarımızı terk edip gitmiyoruz. Ben bu çocuğumu onlardan almadan bir yere ayrılmıyorum. Ben tek değil, bu aileler hepsi burada çocuklarını almadan bir yere ayrılmıyor" dedi.

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