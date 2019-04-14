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Çayır Mahalesi'nde muhtarlık seçiminde gözler YSK'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 13:45 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinin kırsal mahallelerinden Çayır'da muhtarlık seçimleri ilçe ve il seçim kurullarından sonra şimdi de Yüksek Seçim Kurulu'na taşındı.

Çayır Mahalesi'nde muhtarlık seçiminde gözler YSK'da

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinin kırsal mahallelerinden Çayır'da muhtarlık seçimleri ilçe ve il seçim kurullarından sonra şimdi de Yüksek Seçim Kurulu'na taşındı.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nde, Ödemiş'e 1 kilometre mesafedeki kırsal Çayır Mahallesi'nde iki sandık kuruldu. Kurulan 1106 ve 1107 numaralı sandıklarda mahalleli oyunu kullandı. Adaylardan köyün eski İmamı Saadetin Günay 244 oy alırken, diğer aday İsa Kavak 136 oy aldı. Kavak, rakibi Saadettin Günay'ın ikametgahının Çayır Mahallesi'nde olmadığını ileri sürüp, İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. İtirazı kabul eden Ödemiş İlçe Seçim Kurulu muhtarlığı İsa Kavak'a verdi. bunun üzerine Günay İzmir İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. Ancak, Günay'ın itirazı reddedildi. Bunun üzerine Günay, konuyu YSK'ya taşıdı. İsa Kavak, İlçe Seçim Kurulu'nun ardından İl Seçim Kurulu'nun verdiği kararların haklılığını ortaya koyduğunu belirterek, "Rakibim Saadetin Günay'ın ikametgahı Çayır Mahallesi'nde değildir. YSK'ya yapılan itirazdan da bir şey çıkacağını düşünmüyorum" dedi.
'HAKKIMI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM'
33 yıl Çayır Mahallesi'ndeki camide imamlık yaptığını belirten Saadetin Günay, dava açacağını belirterek, şöyle dedi:
"Yıllarımı bu köye verdim. Konya'dan 18 yaşında gelerek Çayır Mahallesi'ne yerleştim. Bir yıl sonra imam olarak göreve başladım. 20 yaşında evlendim, 2 çocuğum oldu. O gün bu gündür de Çayır Mahallesi'nde yaşıyorum. Burada tapulu arazilerim var. Emekli olduktan sonra muhtarlık için aday oldum. Benimle birlikte bir arkadaşım daha aday oldu. Seçimde en çok oyu ben aldım. Ancak muhtarlığı bana değil diğer adaya verdiler. İkametgahımı 25 Haziran 2018'de Çayır Mahallesi'ne aldırdığım halde eski muhtarımız beni kendine rakip gördüğü için nüfusumu askıya aldırmış. Haberim olmadan böyle bir şey yapamaz. Çok yüksek oy almama rağmen böyle bir haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. İl Seçim Kurulu'na itiraz ettim. Ancak itirazım kabul edilmedi. YSK'ya başvurdum. hakkımı sonuna kadar arayacağım. Savcılığa dilekçe verip, dava da açacağım."

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Çayır Mahalesi'nde muhtarlık seçiminde gözler YSK'daÇayır Mahalesi'nde muhtarlık seçiminde gözler YSK'da

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