HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Çayır tırtılı' paniği İstanbul'a da sıçradı! 4 ilçede görüldü: "30 yıl sonra ilk kez..."

'Çayır tırtılı' paniği İstanbul'a da sıçradı! 4 ilçede görüldü: "30 yıl sonra ilk kez..."

20.07.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'dan sonra Marmara'da da tarlalara çayır tırtılı dadandı. İstanbul'da 4 ilçede tarlalar çayır tırtılından zarar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, 2022'de ayçiçeği ekilmiş 204 bin dekar, 25 bin dekarlık alanda çayır tırtılı görüldüğünü açıkladı. Zararlı için ekipler harekete geçerek ilaçlama işlemlerine başladı. Karaca ayrıca 30 yıldır ilk defa yaşanan yoğunluğa dikkat çekti.

'Çayır tırtılı' paniği İstanbul'a da sıçradı! 4 ilçede görüldü: "30 yıl sonra ilk kez..."

Çayır tırtılı İstanbul'da da ayçiçeği tarlalarına zarar verdi. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Çatalca'da yapılan ilaçlama çalışmasına katıldı. Drone ile havadan Çatalca'daki ayçiçeği tarlalarına ilaçlama yapıldı. 

2

“30 YIL SONRA İLK DEFA BÖYLE BİR YOĞUNLUK YAŞANDI" 

Karaca, “Burada 'çayır tırtılı' dediğimiz türle mücadele ediyoruz. Nemli bir havadan sonra, Kurban bayramından sonra, biz kelebek çıkışlarını görmüştük. Kelebek uçuşlarından sonra çiftçilerimizi uyarmıştık. Bu seviyede, 30 yıl önce de olmuştu. 30 yıl sonra ilk defa böyle bir yoğunluk oldu. Yağmur yağınca, çiftçiler de biz de sevinmiştik verim artışı olacak diye. Normalde nem ve yağıştan sonra ayçiçeğinde yüzde 30 civarında verim artışı görürüz. Kelebeklerde de artış oldu, yoğun bir tırtıl çıkışı meydana geldi" dedi. 

istanbulda-4-ilcede-cayir-tirtili-alarmi-25-bin-dekarlik-alanda-etkili-oldu_9010_dhaphoto3

“ŞU ANDA BİZ BU ZARARLIYI DURDURDUK" 

Ahmet Yavuz Karaca, "4 ilçemizde şu anda tırtıl yoğunluğu var.  Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy'de görünüyor. Ayçiçeğinde görüyoruz sadece, diğer ürünlerimizde bir zarar tespit edilmedi şu an. Biz öncelikle yer araçlarıyla ilaçlama yaptık, merkeze doğru drone ile ilaçlama yapıldı. Şu anda biz zararlıyı durdurduk, stabil durumda. 4 ilçemizde de drone ile ilaçlama devam ediyor. Ekip arkadaşlarımız sahadaki çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu. 

istanbulda-4-ilcede-cayir-tirtili-alarmi-25-bin-dekarlik-alanda-etkili-oldu_9010_dhaphoto4

“25 BİN DEKARLIK AYÇİÇEK TARLASINDA BU TIRTILI GÖRDÜK" 

Karaca, “Bu olay bugünkü bir olay değil. Zaman zaman oluyordu ama bu yoğunlukta 30 yıl önce olmuştu. İklimsel mevsimsel, yağışla ilgili bütün faktörler bir araya geldiğinde bu tür vakalarla karşılaşıyoruz. Zarar olarak bakarsak, zarar tırtılların bulunduğu yerlerde yüzde 7-8 civarında. Neminde yüzde 20-30 oranında kârı olduğunu düşünürsek, biraz kârdan zarar ettik o kadar. İstanbul'da 2022 yılında ayçiçeği ekiliş alanımız 204 bin dekar, 25 bin dekarlık alanda bu tırtılı gördük" dedi.

istanbulda-4-ilcede-cayir-tirtili-alarmi-25-bin-dekarlik-alanda-etkili-oldu_9010_dhaphoto5

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamın sözleri dikkat çektiİmamın sözleri dikkat çekti
Kahreden kaza! O soruya kimse cevap veremediKahreden kaza! O soruya kimse cevap veremedi
8 gün sonra sağ olarak bulundu8 gün sonra sağ olarak bulundu
Anahtar Kelimeler:
ayçiçeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'

Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

Milyonların beklediği EYT'de sürpriz formül

Milyonların beklediği EYT'de sürpriz formül

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

İYİ Parti’nin anketinde dikkat çeken Akşener detayı!

İYİ Parti’nin anketinde dikkat çeken Akşener detayı!

Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar! Kameralar hareketlerine odaklandı, 1 dakika boyunca...

Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar! Kameralar hareketlerine odaklandı, 1 dakika boyunca...

İlginizi Çekebilir

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.