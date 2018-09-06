HABER

Çayırbaşı Tüneli kapandı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 11:11 | Son Güncelleme

SARIYER'DE etkili olan yağış nedeniyle Çayırbaşı Tüneli kapandı.

Hakan KAYA- İstanbul,(DHA)

SARIYER'DE etkili olan yağış nedeniyle Çayırbaşı Tüneli kapandı. Araçlar tünel girişinde beklerken iş makinlerinin tezimleme çalışmaları devam ediyor.

PARTNER17 kiloluk ceket ağır geldi17 kiloluk ceket ağır geldi
Polis düğün salonundan gelini kurtardı! Damat ve gelinin ailesi gözaltındaPolis düğün salonundan gelini kurtardı! Damat ve gelinin ailesi gözaltında
6 Eylül Süper Loto sonuçları - 568. hafta Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 4,5 milyon TL! (MPİ çekilişi canlı izle)6 Eylül Süper Loto sonuçları - 568. hafta Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 4,5 milyon TL! (MPİ çekilişi canlı izle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

Kütahya'daki şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik Dalı' çalıp göbek attılar

Kütahya'daki şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik Dalı' çalıp göbek attılar

Polis düğün salonundan gelini kurtardı! Damat ve gelinin ailesi gözaltında

Polis düğün salonundan gelini kurtardı! Damat ve gelinin ailesi gözaltında

6 Eylül Süper Loto sonuçları - 568. hafta Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 4,5 milyon TL! (MPİ çekilişi canlı izle)

6 Eylül Süper Loto sonuçları - 568. hafta Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 4,5 milyon TL! (MPİ çekilişi canlı izle)

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Sosyal medya 'Andımız'ın okullarda yeniden okutulması için ayağa kalktı: #OkullardaANDIMIZOkutulsun

Sosyal medya 'Andımız'ın okullarda yeniden okutulması için ayağa kalktı: #OkullardaANDIMIZOkutulsun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.