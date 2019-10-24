HABER

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'den duraktaki yolcuyu almayan sürücüye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:54 | Son Güncelleme

Kocaeli Çayırova'da makam aracıyla seyir halindeyken önündeki özel halk otobüsünün durakta bekleyen yolcuyu almadığını gören Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, aracı durdurup sürücüye tepkisini gösterdikten sonra cezai işlem yapılması talimatı verdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'den duraktaki yolcuyu almayan sürücüye tepki

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede düzenlenen bir programa gitmek üzere aracıyla seyir halindeyken, bir özel halk otobüsünün durakta bekleyen bir yolcuyu almadığını gördü.

'ARKADAŞLAR PLAKASINI ALIN, İŞLEMİNİ YAPIN'

Aracı ile durdurduğu otobüse binan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, dolmuş şoförüne durakta bekleyen kadının el sallamasına rağmen neden otobüsü neden durdurmadığını sordu. Sürücü ise duraktaki kadının yolculardan birinin arkadaşı olduğunu ve başka bir dolmuşa bineceği için almadığını söyledi. Cevap karşısında sinirlenen Çiftçi, araç içerisindeki yolculara, “Sizden herhangi birisi böyle bir şey söyledi mi” diye sorduğu soruya "Hayır" cevabını alınca, “Arkadaşlar plakasını alın, işlemini yapın. Bizzat şikâyetçi ’Bünyamin Çiftçi’ diye de yazın. Böyle bir şey yapamazsınız. Oradaki bayanın elinde eşya var. Siz durmak zorundasınız. Sizin göreviniz, sizden hizmet alan vatandaşa düzgün bir hizmet vermektir. Ben görmesem birisi bana söylese ben inanmam. Ama ben gözlerimle gördüm. Bakın siz yanlış yapıyorsunuz. Hepimiz ölüp gideceğiz, hesap vereceğiz. Bu kul hakkıdır.” dedi.

'BİNME KARDEŞİM'

Dolmuş şoförünün, “Ben bir daha bu direksiyona binmem. İşimi bırakacağım” şeklindeki çıkışına cevap veren Çiftçi, “Binme kardeşim. İşini bu şekilde yapıyorsan yapma” diyerek sürücünün cezalandırılması talimatını verdi. Sürücüyle, başkanın yaşadığı diyalog ise bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde başkanın araca binmesi ve sürücüye tepki gösterdiği anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Bulgaristan'dan gelip, Tekirdağ'da ürettikleri lavanta balı büyük ilgi görüyorBulgaristan'dan gelip, Tekirdağ'da ürettikleri lavanta balı büyük ilgi görüyor
Vefalı evlat, örnek ağabeyVefalı evlat, örnek ağabey
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli çayırova belediye başkanı Bünyamin Çiftçi

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY İtalya'daki grev nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

THY bazı seferlerini iptal etti

TEM otoyolu gişelere meyve yüklü kamyon çarptı

TEM'de korkunç kaza! Gören inanamadı

MHP’li Yalçın’dan oğlu Turan İlteber Yalçın'ın ölümü sonrası ilk açıklama

MHP’li Yalçın’dan oğlunun ölümü sonrası ilk açıklama

Sultangazi'de pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kamerada

Sultangazi'de pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kamerada

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Son dakika: Kırmızı listedeki Servet Aydın ve Söylemez Yaşar etkisiz hale getirildi

Kırmızı listedeki teröristler etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.