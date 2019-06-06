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Çayırova fabrika yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

 KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Çayırova fabrika yangını (1)

ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, tekstil fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Çayırova ilçesinde bir bölümü lojistik deposu olarak kullanılan tekstil fabrikasında, saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kimsenin bulunmadığı bildirilen fabrikadaki yangına ekipler müdahale etti.
Alevler tesisi sararken, itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Çayırova fabrika yangını (1)Çayırova fabrika yangını (1)Çayırova fabrika yangını (1)

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