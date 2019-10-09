HABER

Çayırova Kitap Fuarı öğrencilerin akınına uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 16:25 | Son Güncelleme

KOCAELİ Çayırova Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği Çayırova Kitap Fuarı'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Çayırova Kitap Fuarı öğrencilerin akınına uğradı

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Çayırova Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği Çayırova Kitap Fuarı'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Çayırova Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Çayırova Kitap Fuarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde açıldı. Hafta sonuna kadar açık olacak olan kitap fuarı ilgi gördü. Yaklaşık 60 yayınevi kitap fuarında yer alırken, özellikle öğrenciler fuarı ziyaret ederek kitaplardan aldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi katılımdan memnun olduğunu belirterek, "Yaklaşık 60 yayınevi fuarımıza katıldı. Biz özellikle eğitime bilime ve okumaya çok önem veriyoruz. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. En iyi, en doğru yatırımın geleceğe, gençlere ve çocuklarımıza yapılan yatırım olduğu bilinciyle bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk defa düzenliyoruz ve bu anlamda ilgi çok yüksek çok memnun olduk. Önümüzdeki yıllarda gelenekselleşecek. 7'den 70'e her kesime hitap ediyor bu da ayrı bir güzellik katıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çayırova Kitap Fuarı öğrencilerin akınına uğradıÇayırova Kitap Fuarı öğrencilerin akınına uğradıÇayırova Kitap Fuarı öğrencilerin akınına uğradı

PARTNERUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdiUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdi
Pompalı tüfekle pencereden ateş açan şahıs polis tarafından ikna edildiPompalı tüfekle pencereden ateş açan şahıs polis tarafından ikna edildi
Yaşlı kadının 80 bin TL’sini dolandıran sahte polis tutuklandıYaşlı kadının 80 bin TL’sini dolandıran sahte polis tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.