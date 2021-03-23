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Çaykur işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Çaykur işçi alımı başvuru şartları

23.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplamda 500 adet işçi alımı yapacak olan Çaykur Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin illerinde işçi ihtiyacı olan çay fabrikaları için Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu 200 geçici çay eksperi ve 300 geçici beden işçisi alımı gerçekleştirecek. Peki Çaykur işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Çaykur işçi alımı başvuru şartları...

Çaykur işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Çaykur işçi alımı başvuru şartları

Çaykur Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin illerinde işçi ihtiyacı bulunan çay fabrikaları için Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu olan 200 geçici çay eksperi ve 300 geçici beden işçisi alımı gerçekleştirecek. Toplamda 500 adet işçi alımı yapılacak. Peki Çaykur işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çaykur işçi alımı başvurusu için süreç başlamış durumda. 22.03.2021 ve 26.03.2021 tarihileri arasında 5 iş gününde İş Kurumu İl ve İlçe Müdürlükleri vasıtasıyla ya da Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden müracaat edebilecek. İşçi adayları ikamet etmiş oldukları şehir için bildirilen işyerlerinden yalnızca biri için iş başvurusu yapabilecek. Birden fazla işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları ise geçersiz sayılacak.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İş başvurusu yapacak olan geçici çay eksperi adaylarının;

1) MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümünden mezun olmuş olması,
2) 2020 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 veya daha üzeri puan almış olması gerekmekte.

İş başvurusu yapacak olan geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının ise;

1) Erkek,
2) 18- 50 yaş aralığında,
3) En az İlkokul mezunu olması,
4) Müracaat edecekleri iş yerinin bağlı bulunduğu ilin il ve ilçelerinde ikamet etme,
şartlarını taşımaları gerekmektedir.

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İşçi Rize Trabzon

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