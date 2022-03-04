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ÇAYKUR işçi alımı başvurusu ne zaman? 2022 ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

04.03.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından sürekli işçi alımı ilanı paylaşılmıştı. ÇAYKUR tarafından istihdam edilecek personellerin alımları kura çekimi ile gerçekleştirilecek. Adaylar iş ilanlarının detaylarını araştırmaya başladı. ÇAYKUR işçi alımıyla alakalı adayları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulunuldu. İşte ÇAYKUR işçi alımı detayları...

ÇAYKUR işçi alımı başvurusu ne zaman? 2022 ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

ÇAYKUR (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü) devamlı işçi alımı gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Bilindiği üzere başvurular 28 Şubat'ta başladı ve 4 Mart itibarıyla tamamlandı. Başvurular bugün sona ererken adaylar kura çekim tarihini araştırmaya koyuldu. ÇAYKUR işçi alımı kura tarihi belli oldu. İşte merak edilenler...

2022 ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bugün sona eren ÇAYKUR işçi alımı başvuruları İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla ya da 'www.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirildi. Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illerini kapsayan ÇAYKUR işçi alımı kura çekiminin mart ayının sonlarına doğru düzenleneceği açıklandı. Adaylar, ikamet ettikleri il için bildirilen işyerlerinden yalnızca biri için başvuruda bulunabilir. Eğer adaylar birden fazla işyeri için başvuru yaparsa, başvurular geçersiz sayılacak.

ÇAYKUR işçi alımı başvurusu ne zaman? 2022 ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Çaykur internet adresinden işçi adayları için yapılan açıklamada, “Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye); Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi noter kurası ile alınacaktır.” ifadeleri yer almıştı.

Kura süreciyle alakalı binlerce adayın merakla beklediği açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır."


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Anahtar Kelimeler:
personel alımı
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