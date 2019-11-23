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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Vedat Muriç'i sattığımıza pişman olmadık

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 11:24 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye sattıkları için pişman olmadıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Vedat Muriç'i sattığımıza pişman olmadık

"O yükselişten sonra Rizespor'da oynaması biraz zordu"
"İlk kez böyle bir sezon yaşanıyor"
"Hakemlere de para cezası verilmeli"

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) - Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye sattıkları için pişman olmadıklarını söyledi. Kartal, "Vedat Muriç, inşallah Fenerbahçe'de de başarılı olur. Çünkü Vedat'ın bir sonraki satışından bizim de bir payımız var, kulübü düşünmemiz lazım" dedi.
TED Koleji'nin temel atma törenine katılmak üzere Erzurum'a gelen Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Yeni bir takımla lige başladıklarını belirten Başkan Kartal, "Geçen seneki kadrodan 7 oyuncuyu aldık. Onlarla sözleşmemiz kısa süreliydi. Yarım dönem anlaşma yapmıştık, düşme riskimiz olması sebebiyle, tam bir iskelet kadromuz yoktu. Son aşamada 7 sporcuyu takıma yeniden kazandırdık. Ek olarak 7-8 oyuncu daha aldık. Tam bir entegre yapamadık. Bunlardan birkaç sıkıntılı çocuk çıkmış olabilir. Şimdiki hocamızla eksiklerimiz neredeyse biliyoruz, araştırmamızı yapıyoruz. Sportif direktörümüz çalışıyor. Geçtiğimiz senenin ikinci yarısındaki gibi başarıyı yakalayacak bir Rizespor'u oluşturacağız" diye konuştu.
"O YÜKSELİŞTEN SONRA RİZESPOR'DA OYNAMASI BİRAZ ZORDU"
Geçtiğimiz sezon Rizespor ile gösterdiği performansın ardından yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç'i gönderdikleri için pişman olmadıklarını belirten Kartal, "Takım olarak eksikliğini hissediyoruz. Takımda olması halinde en üst sıradakilerle aynı puana sahip olabilirdik. Ama şimdi Vedat'ın da o yükselişten sonra Rizespor'da oynaması zordu. Göndermeseydik psikolojik sıkıntı olabilirdi. Satışı doğru ve gayet iyi oldu. Vedat inşallah Fenerbahçe'de de başarılı olur. Çünkü Vedat'ın bir sonraki satışında bizim bir payımız var, kulübü düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
"İLK KEZ BÖYLE BİR SEZON YAŞANIYOR"
Süper Lig'in alt ve üst kısmında puan farkının hiç açılmadığını ve ilk kez böyle bir sezon yaşandığının altını çizen Hasan Kartal, "Kimin düşeceği belli olmayan bir lig. Çünkü en alttaki takımla en üsttekine baktığınız zaman az bir puan farkı var. Böyle bir sezon yaşanmadı, ilk kez böyle bir sezon yaşanıyor. Ortalarda giden takımlar da, alttaki takımlar, üstteki takımlar dahil düşme riskini hepsi yaşayacak. Kimin şampiyon olacağına düzgün bir lig olması halinde karar verebilecek halde değiliz. Herkes şampiyon olabilir. En üstle bizim aramızda 7 puan var. En alttakilerle 10 -11 puan var, gelecekte ne olacağı belli değil" şeklinde konuştu.
"HAKEMLERE DE PARA CEZASI VERİLMELİ"
Bariz hatalar yapan hakemlere para cezası verilebileceğini de söyleyen Kartal, "Hakemler de neticede insandır. O kargaşanın içinde futbolun içinde ani karar vereceksiniz, bunlar da hata yapabilir. Ama hakemlerin bariz hata yapmaları var, ben onlara karşıyım, inanamıyorum, kabul edemiyorum. Son zamanlarda bazı söylemler vardı; hakemlerin federasyondan alınıp Kulüpler Birliği bünyesine verilmesi gibi bir düşünce hasıl olmuştu. Ben ona da karşıyım. Yapılacak şey, hakemleri iyi eğiteceksiniz. Elinizdeki portföyü çoğaltacak alt liglerde iyi hakem yetiştireceksiniz. Bir de ceza şart. Örneğin bir maç izlediniz. Hakemin bariz hataları olduğunu gördünüz. Buna başka hakemler karar verdikten sonra hem maç cezası hem para cezası vereceksiniz. Ama bugün verilen parayı da yüksek tutacaksınız. Şu anda verilen parayla hakemi oynatmak da yanlış. Hakeme verilen bedelin yükselmesi lazım" diye konuştu.
Hasan Kartal son olarak bu sezon VAR'a çok gidilmediğini ve sistemin hala oturmadığını ifade etti. Kartal, VAR sisteminin ileri aşamalarda oturabileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Hasan Kartal'ın açıklamaları
Haber: Salih TEKİN - Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)
(FOTOĞRAFLI)

(ÖZEL) Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Vedat Muriç'i sattığımıza pişman olmadık

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