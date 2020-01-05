Çaykur Rizespor taraftarlarından uyuşturucuya karşı yürüyüş

Süper Lig’in Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor’un taraftar grupları tarafından uyuşturucuya karşı yürüyüş düzenlendi.

Düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, Ülkü Ocakları, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Çaykur Rizespor Kulübü, Rize İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü destek verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalık, Atatürk Caddesi’nde 100 metrelik Türk bayrağı ile yürüdü. Buradan Cumhuriyet Caddesi’ne inen kalabalık, ‘Rize uyuma gençlerine sahip çık’, ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ ve ‘Damarlarındaki asıl kanı kirletme’ şeklinde sloganlar attı. Tuzcuoğlu Memiş Ağa Parkı’nda son bulan yürüyüşün ardından konuşan 53 Kolordu taraftar grubu lideri Ali Yılmazoğlu, kimyasal madde bağımlılığına dikkat çekti. Rize’de gençliğin madde bağımlısı olmaması için uyuşturucu ile savaşta ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını dile getiren Yılmazoğlu, “Şehrimizde son zamanlarda yaygınlaşan uyuşturucu maddelerin kullanımı gitgide artmakta, toplumun huzuru ve geleceği açısından büyük tehlike arz etmektedir. Devletimizin bu konuda yapmış olduğu mücadeleye ek olarak Rize halkı olarak bu mücadeleye katkı sağlamak amacı ile bu yürüyüşü düzenledik. Bu işin sadece emniyet ve savcılığın mücadelesi ile çözümlenmeyeceği, birlik beraberlik olduktan sonra bu işin çözüme kavuşturulacağına inancımız tamdır. Bu kutlu yürüyüşe katılan herkese teşekkür ediyor ve ilerleyen dönemde uyuşturucuya karşı bilgi amaçlı toplantılar düzenleyeceğimizi, bu konu için elimizden geleni yapacağımızı duyururuz. Sözlerimize son vermeden ’damarlarındaki asil kanı kirletme’ sözü ile bütün herkesi gençliğimize, şehrimize sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

