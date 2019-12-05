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Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor maçının ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 21:48 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında Çaykur Rizespor, evinde Yılport Samsunspor’u 3-2 mağlup etti.

Mehmet Can PEÇE / RİZE (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında Çaykur Rizespor, evinde Yılport Samsunspor’u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, kazandıkları için mutlu olduklarını, önlerindeki maçlara bakacaklarını söyledi. Kartal, "Kendi evimizde galip gelmek istiyorduk. Oynamayan ve genç arkadaşlarımıza şans verip onları değerlendirmek için böyle bir maça çıktık. İlk yarı 3-0 öndeyken çok fazla goller kaçırdık. Daha farklı bir galibiyet ile ilk yarıyı kapatabilirdik. Bir duran toptan gol yedik. Beklemediğimiz bir goldü. Ardından beklemediğimiz bir sakatlık oldu. Sasse’nin sakatlığı. İkinci yarı Emirhan’ı oyuna aldık. Moroziuk’un da hafif bir sakatlığı oldu. Eski sakatlığı tutar gibi oldu. Doktorlar riske etmememizi söyledi. Onun da riske etmemek için oyundan aldık. Sonuçta bugün bir duran top ve penaltıdan, kendi bireysel hatalarımızdan iki gol yedik. Ama en az 2-3 gol daha rakip kaleye gol atabilirdik. Sonuçta 3-2 kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu tip maçlarda genç arkadaşlara şans verdiğimiz zaman onların bu tip hataları olacak. Hatalarını minimuma indirip onlarda bu seviyenin oyuncusu olduğunu gösterecek. Sonuçta kazandığımız için mutluyuz. Artık önümüze bakıyoruz" diye konuştu.
ERTUĞRUL SAĞLAM: AMACIMIZ AVATNTAJLI BİR SKOR ELDE ETMEKTİ
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da yaptığı açıklamada, "Buraya gelirken amacımız ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmekti. Maça daha önce oynatmadığımız oyuncuları oynatma fırsatı bulduk. İlk yarı çok kötü başladık. Özellikle birinci ve ikinci goldeki hatalarımız bize pahalıya mal oldu. Rizespor gibi bir takıma karşı ikinci maç için skorda avantaj sağlamaya çalışıyorduk. Bir yandan gol atmak bir yandan gol yememek bizim için zor oldu. İkinci yarı iyi bir oyun ortaya koyduk. Oyuncularımız devre arası uyarılarımızı dikkate aldı. 3-2’lik skor hem stada gelen hem de televizyondan bizi izleyen taraftarlar adına 5 gollü bir maç oldu. İkinci maç öncesinde artık bizimde evimizde turu getirecek bir fırsat var. İnşallah turu taraftarımız önünde geçmek isteyeceğiz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İsmail Kartal'ın açıklamaları
- Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları

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