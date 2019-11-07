Çaykur Rizespor’lu Dimitris kaza yaptı

Çaykur Rizespor’un Yunan oyuncusu Dimitris Chatziisaias trafik kazası geçirdi. Chatziisaias ile eşinin bulunduğu araç motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Rize merkezde meydana geldi. Çaykur Rizespor’un oyuncusu Dimitris Chatziisaias ile eşinin bulunduğu araç, Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken Dimitris Chatziisaias ile eşinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

