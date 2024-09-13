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  4. Cayman Adaları gerçeği ortaya çıktı! Martı Tag için sert sözler: Korsan taksiciliğin dijital hali!

Cayman Adaları gerçeği ortaya çıktı! Martı Tag için sert sözler: Korsan taksiciliğin dijital hali!

13.09.2024 11:19
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İstanbul'daki taksi sorununa çözüm olarak alınan 2500 yeni taksi kararı sonrası gündeme gelen Martı Tag kurucusu Oğuz Alper Öktem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan randevunu alamadığını iddia ederek Saraçhane'de nöbete başlamıştı. Martı Tag'la ilgili ortaya çıkan Cayman Adaları gerçeği ise gündem oldu. Paylaşımlı yolculukla ilgili bir düzenlemenin olmadığının altını çizen gazeteci Nedim Türkmen, şirketin zararının iki kat arttığını belirterek "Bu haliyle korsan taksiciliğin dijital hali!" dedi.

Cayman Adaları gerçeği ortaya çıktı! Martı Tag için sert sözler: Korsan taksiciliğin dijital hali!

İstanbul'daki taksi sorununun çözümü için harekete geçildi, UKOME'de oy birliği ile alınan karar doğrultusunda mobil uygulama üzerinden çalışacak 2 bin 500 yeni taksinin işletilmesi için 29 yıllığına ihaleye çıkılmasına İBB Meclisi'nden onay çıktı.

İBB ÖNÜNDE NÖBETE BAŞLAMIŞTI

Taksi sorunun çözümüyle ilgili alınan karar sonrası Martı Tag'ın kurucusu Oğuz Alper Öktem'in tepkisi ise dikkat çekmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 1 yıl içerisinde en az 15 kez randevu talep ettiklerini ancak kabul edilmediğini söyleyen Öktem, "İstanbul'daki taksi sorunu çözümüyle alakalı bütün paydaşlarla görüştü ancak bizimle görüşmedi. Elimizdeki istatistikler ve datalar gösteriyor ki İstanbul'daki sorunun çözümü daha çok taksi plakası değil, paylaşımlı yolculuktur" diye konuştu.

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MARTI TAG'LA İLGİLİ 'CAYMAN ADALARI' GERÇEĞİ

Paylaşımlı yolculuk çıkışı sonrası gündeme gelen Öktem'in Martı Tag şirketi mercek altına alındı. Söz konusu şirketi merak edip araştırdığını söyleyen gazeteci Nedim Türkmen, Sözcü Gazetesi'ndeki yazısında söz konusu şirketin merkezinin Cayman Adalarında olduğunu ve Türkiye'de şubesi aracılığıyla faaliyet gösterdiğini yazdı.

"ANA PROBLEM TÜRKİYE OPERASYONLARI"

Son yayımlanan finansal tablolarına bakıldığında şirketin zararının 14,5 milyon dolardan 33,8 milyon dolara çıktığını belirten Türkmen "Türkiye operasyonlarını aktif hale getirmek ana problem gibi duruyor" dedi.

Paylaşımlı yolculuğun 2009 yılından bu yana araç sahiplerinin araçlarını başka kişilerle paylaşarak yolculuk etmelerini sağlayan bir seyahat şekli olduğunu söyleyen Türkmen, bazı ülkelerin bu hizmetlerin kullanımını teşvik ettiğini, bazılarınınsa daha sıkı düzenlemeler getirdiğini söyledi.

TÜRKİYE'DE YASAL DÜZENLEME YOK

Türkmen, ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Fransa, Avustralya ve Singapur'da konuyla ilgili düzenlemeler yapılırken; Türkiye'de ise paylaşımlı yolculuğu düzenleyen yasal bir altyapının olmadığının altını çizdi.

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"KORSAN TAKSİCİLİĞİN DİJİTAL HALİ"

Paylaşımlı yolculukla ilgili Bakanlık harekete geçmediği sürece, bu çalışma şekli ile korsan taksiciliğin dijital hali olarak algılanmaktan ve cezai işlem yapılmasından kurtulamayacağını iddia eden Türkmen, vergi ödemenin lisans zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtti.

Türkmen, söz konusu yazısını ise şu sözlerle bitirdi;

"İktidarın onay vermediği, yasal alt yapısı olmayan bir konuda sosyal medya paylaşımları, belediye önünde yapılan mitingler ve Belediye Başkanı’nı seçmenlerle tehdit ederek kamuoyu baskısı yaratarak sonuç alan şu ana kadar olmadı. Böyle bir konuda sonuç alınmasına zaten “yol olacağı” gerekçesiyle izin verilmez."

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Anahtar Kelimeler:
martı Oğuz Alper Öktem
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